Lengenwang hat jetzt einen gütligen Haushaltsplan

Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Lengenwang informierte Bürgermeister Albert Schreyer jun. über die rechtsaufsichtliche Genehmigung des Haushaltsplans 2024. Somit hat die Gemeinde einen rechtsgültigen Haushaltsplan. Thema der Sitzung war noch eine Reihe weiterer Punkte. Finanziell für die Bürger von Bedeutung ist besonders die Festlegung des Hebesatzes für die Grundsteuer ab 2025.

Auf der Tagesordnung stand die Hebesatzsatzung 2025 der Gemeinde. Hintergrund ist, dass es ohne eine festgelegte Satzung für das kommende Jahr nicht möglich ist, rechtssichere Grundsteuerbescheide bekannt zugeben. Die Gemeinde möchte das Grundsteueraufkommen stabil halten. Daher hat sich der Gemeinderat entschieden, dass es laut Schreyer „aufkommensneutral gemacht wird und Grundsteuer A und Grundsteuer B in einen Topf geworfen werden“.

Lengenwang: Der Hebesatz wird auf 240 Prozent festgesetzt

Der Hebesatz wird zunächst auf 240 Prozent festgesetzt. Die nächsten Jahre soll hier noch eine Feinjustierung stattfinden. Die bisherige Hebesatzsatzung lag bei 310 von Hundert. Allerdings gilt ab 2035 eine neue Berechnungsgrundlage.

Kriegerdenkmal: Das Kriegerdenkmal wird von der Firma Xaver Rieger restauriert. Der Dank ging hier auch an den Vorsitzenden des Soldaten- und Reservistenvereins Rudi Nuschele, da der Verein die Hälfte der Kosten übernehmen wird.

Bethlehemer Dorfweihnacht: Helferinnen zum Auf- und Abbau gesucht

Vereinsfahne: Die freiwillige Feuerwehr Lengenwang durfte sich in diesem Jahr über die Restaurierung ihrer Vereinsfahne freuen. In Handarbeit wurde diese rund sieben Monate von Fachleuten hergerichtet. „Sie schaut aus wie neu. Unsere Vereine, unsere Tradition, das ist jeden Euro wert!“, so Schreyer.

Dorfweihnacht: Am Ende der öffentlichen Sitzung gab es von Gemeinderatsmitglied Regina Franz noch einen Aufruf an die ganze Gemeinde. Alle Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, beim Auf- und Abbau der Bethlehemer Dorfweihnacht und beim Dekorieren mitzuhelfen. Der Aufbau des Weihnachtsmarktes findet am Samstag (30. November) statt, das weitere Dekorieren am darauffolgenden Freitag (6. Dezember) und der Abbau am Montag (9. Dezember) jeweils ab 8 Uhr. „Jeder, der Lust hat, zu helfen, auch wenn es nur eine Stunde ist, wäre super – viele Hände, schnelles Ende!“, so Mitorganisatorin der Bethlehemer Dorfweihnacht Regina Franz.