Wassergebühren in Marktoberdorf verdoppeln sich - Was das für Verbraucher bedeutet

Marktoberdorferinnen und Marktoberdorf zahlen ab 1. Januar 2025 mehr fürs Wasser. Mit einer Gegenstimme hat der städtische Bauausschuss die Verdoppelung der Grundgebühr beschlossen. Ein Single-Haushalt zahlt somit zum Beispiel pro Monat künftig nicht mehr 36 Euro, sondern 72 Euro. Grund für die Erhöhung der Beiträge und Gebühren sind die gestiegenen Kosten, mit denen sich die Stadt konfrontiert sieht. Die Anlagen sind in die Jahre gekommen. Investitionen stehen an. Die Stadtwerke schieben jedoch zu viele Schulden vor sich her, sagte Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell (CSU). Diese müssen abgebaut werden. Darüber waren sich im Gremium alle einig. Aber wie? Diese Frage sorgte für Diskussion. Über die fixe Grundgebühr oder über die tatsächlichen Verbrauchskosten? „Eine Kostensteigerung trifft überwiegend Landwirte“, kritisierte Georg Martin (Grüne). „Ich kann meinen Kühen nicht sagen, sie sollen weniger trinken.“

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wassergebühr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis