Marktoberdorf: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall am Mittwoch (20. August) in der Bahnhofstraße

Unfall in Marktoberdorf

Autofahrerin fährt nahezu ungebremst auf – zwei Verletzte

Beim Abbiegen muss eine Autofahrerin in Marktoberdorf wegen eines Radfahrers abbremsen. Die Fahrerin hinter ihr reagiert zu spät – es kommt zur Kollision.
    Am Mittwochvormittag kollidierten in Marktoberdorf zwei Autos in der Bahnhofstraße. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt.
    Am Mittwochvormittag kollidierten in Marktoberdorf zwei Autos in der Bahnhofstraße. Die beiden Fahrerinnen wurden leicht verletzt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Zu einem Autounfall mit zwei Verletzten ist es am Mittwochvormittag (20. August 2025) in Marktoberdorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 58-Jährige mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen.

    Aufgrund eines Radlers, der sich auf dem Fahrradstreifen näherte, bremste sie ab. Eine 49-jährige Autofahrerin hinter ihr bemerkte das nicht – und fuhr laut Polizeibericht nahezu ungebremst auf.

    Zwei Verletzte nach Unfall in Marktoberdorf

    Das Auto der 49-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 12.000 Euro. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

    Alle Nachrichten aus Marktoberdorf lesen Sie hier.

