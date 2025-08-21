Autofahrerin fährt nahezu ungebremst auf – zwei Verletzte

Zu einem Autounfall mit zwei Verletzten ist es am Mittwochvormittag (20. August 2025) in Marktoberdorf gekommen. Wie die Polizei mitteilt, war eine 58-Jährige mit ihrem Wagen auf der Bahnhofstraße in südlicher Richtung unterwegs und wollte nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen.

Aufgrund eines Radlers, der sich auf dem Fahrradstreifen näherte, bremste sie ab. Eine 49-jährige Autofahrerin hinter ihr bemerkte das nicht – und fuhr laut Polizeibericht nahezu ungebremst auf.

Zwei Verletzte nach Unfall in Marktoberdorf

Das Auto der 49-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig und musste abgeschleppt werden. Insgesamt schätzt die Polizei den Schaden auf etwa 12.000 Euro. Beide Fahrerinnen erlitten leichte Verletzungen.

