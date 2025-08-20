Spektakulärer Motorradunfall im Ostallgäu: Bike geht in Flammen auf

Ein Motorradfahrer hat am Dienstag für einen Unfall bei Görisried gesorgt. Er wurde per Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall bei Görisried: Motorradfahrer verliert Kontrolle

Laut Angaben der Polizei war der 25-Jährige von Görisried in Richtung Oy-Mittelberg unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang von Görisried verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Während der Fahrer auf seiner Fahrbahnseite liegen blieb, rutschte die Maschine auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte ein entgegenkommender Pkw frontal gegen das Bike.

Görisried: Motorrad geht in Flammen auf

Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Das Motorrad brannte an der Unfallstelle vollständig aus, der Pkw wurde schwer beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 22.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Görisried rückte mit etwa 20 Einsatzkräften aus.

Weitere Nachrichten aus dem Ostallgäu lesen Sie hier.