Sexuelle Belästigung in Buchloe: Polizei fasst Grapscher am Bahnhof

Sexuelle Belästigung

Polizei fasst mutmaßlichen Grapscher am Buchloer Bahnhof

Innerhalb von zwei Tagen soll ein Mann zwei Frauen in Buchloe begrapscht haben. Nun ermittelt die Polizei.
Von Allgäuer Zeitung
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei wirft einem 28-Jährigen vor, zwei Frauen in Buchloe sexuell belästigt zu haben.
    Die Polizei wirft einem 28-Jährigen vor, zwei Frauen in Buchloe sexuell belästigt zu haben. Foto: Rolf Poss, Imago Images (Symbolbild)

    Die Polizei hat nun einen Mann gefasst, der in Buchloe zwei Frauen begrapscht haben soll. Laut den Beamten fasste ein bislang unbekannter Täter am Montagmittag einer 19-jährigen Frau vor einem Verbrauchermarkt an der Neuen Mitte an den Hintern.

    Am Dienstagmorgen grapschte ein Mann einer 29-jährigen Frau am Buchloer Bahnhof an die Brüste. Nach dem Vorfall am Bahnhof konnte die Polizei den Mann vorläufig festnehmen.

    Buchloer Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Grapscher

    Da die Beschreibung der Täter in beiden Fällen übereinstimmte, war der Polizei schnell klar, dass der Mann wohl auch für die Tat am Montag in Buchloe in Frage kommt.

    Die Beamten ermitteln nun in zwei Fällen von sexueller Belästigung gegen den wohnsitzlosen 28-Jährigen.

    Mehr Nachrichten aus Buchloe und dem Ostallgäu lesen Sie hier.

    Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Buchloe

    • Einwohner: 13.815 (Stand: 31.12.2024)
    • Fläche: 36,18 Quadratkilometer
    • Lage: 627 Meter über dem Meeresspiegel
    • Landkreis: Ostallgäu
    • Regierungsbezirk: Schwaben
    • Bundesland: Bayern
    • Bürgermeister: Robert Pöschl (CSU)
    • Postleitzahl: 86807
    • Vorwahl: 08241
    • Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Buchloe: Volkssternwarte Buchloe, Heimatmuseum Buchloe, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Schloss Rio, Haus der Begegnung, Schwabenhalle, Kirche St. Georg und Wendelin auf dem Lindenberg, Wasserturm Lindenberg
    • Bekannte Feste und Veranstaltungen in Buchloe: Bauernmarkt, Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, Christkindlmarkt, Kleintiermarkt, Lange Sommernacht, Nacht der Lichter, Frauenfeuer, Jugendkulturfestival „Soundart“
    • Homepage: www.buchloe.de
