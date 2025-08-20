Polizei fasst mutmaßlichen Grapscher am Buchloer Bahnhof

Die Polizei hat nun einen Mann gefasst, der in Buchloe zwei Frauen begrapscht haben soll. Laut den Beamten fasste ein bislang unbekannter Täter am Montagmittag einer 19-jährigen Frau vor einem Verbrauchermarkt an der Neuen Mitte an den Hintern.

Am Dienstagmorgen grapschte ein Mann einer 29-jährigen Frau am Buchloer Bahnhof an die Brüste. Nach dem Vorfall am Bahnhof konnte die Polizei den Mann vorläufig festnehmen.

Buchloer Polizei ermittelt gegen mutmaßlichen Grapscher

Da die Beschreibung der Täter in beiden Fällen übereinstimmte, war der Polizei schnell klar, dass der Mann wohl auch für die Tat am Montag in Buchloe in Frage kommt.

Die Beamten ermitteln nun in zwei Fällen von sexueller Belästigung gegen den wohnsitzlosen 28-Jährigen.

Zahlen, Daten, Fakten: Das ist Buchloe

Einwohner: 13.815 (Stand: 31.12.2024)

Fläche: 36,18 Quadratkilometer

Lage: 627 Meter über dem Meeresspiegel

Landkreis: Ostallgäu

Regierungsbezirk: Schwaben

Bundesland: Bayern

Bürgermeister : Robert Pöschl (CSU)

Postleitzahl: 86807

Vorwahl: 08241

Bekannte Einrichtungen und Bauwerke in und um Buchloe: Volkssternwarte Buchloe , Heimatmuseum Buchloe, Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt, Schloss Rio, Haus der Begegnung, Schwabenhalle, Kirche St. Georg und Wendelin auf dem Lindenberg, Wasserturm Lindenberg

Bekannte Feste und Veranstaltungen in Buchloe: Bauernmarkt, Frühjahrsmarkt, Herbstmarkt, Christkindlmarkt , Kleintiermarkt, Lange Sommernacht , Nacht der Lichter, Frauenfeuer, Jugendkulturfestival „Soundart“

Homepage : www.buchloe.de