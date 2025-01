So wurde das „Wohnzimmer“ in Marktoberdorf zur Kultbar

Das Klirren von Gläsern, Lachen und das Murmeln der Gespräche vermischen sich mit der leisen Musik im Hintergrund. Im gedämmten Licht sitzen zahlreiche Gäste mit Getränken an Tischen, auf Sesseln und Sofas. Ein normaler Freitagabend in der Bar „Wohnzimmer“ in Thalhofen.

Wohnzimmer: Der Name ist Programm

Der Name ist Programm: Jeden Freitagabend finden sich zahlreiche Personen von Jung bis Alt in der gemütlich eingerichteten Bar in Thalhofen ein. Egal, ob nur für einen kurzen Abstecher oder für den gesamten Abend, für Gespräche oder einen Spieleabend. „Teilweise ist hier so viel los, dass die Menschen sich quasi stapeln oder sich einfach auf den Boden setzen“, sagt Franziska Ammann. Sie bedient seit Mai 2023 in der Bar. „Ich war eigentlich selbst nur Gast. Aber die Atmosphäre war so angenehm, dass ich hier arbeiten wollte.“ Auch Sarah Kausler bedient seit mehreren Monaten neben ihrem Studium im Wohnzimmer: „Mir macht es viel Spaß. Das Team, genauso wie die Gäste sind einfach nett.“

Ein Erfolgsrezept? Das gab es nicht. Florian Peter, Inhaber der Bar, hätte bei der Öffnung der Bar selbst nicht gedacht, dass das Konzept so gut ankommt: „Der ursprüngliche Plan von mir war tatsächlich, mit nur einer anderen Person hier zu bedienen.“ Schnell hat er aber gemerkt, dass es deutlich mehr Arbeit ist als angenommen. „Zum Glück hat sich das Team dann so ergeben. Ich habe es nie gesucht, sondern einfach gefunden.“

Die Entstehung des Marktoberdorfer Wohnzimmers

Und auch der Name, genauso wie die Entstehung der Bar, war vom Zufall geleitet: Für Peter war nach der Schließung des griechischen Restaurants „Akropolis“ klar, dass in das Gebäude seiner Familie wieder eine Gastronomie soll. „Dann habe ich mir relativ spontan eine Gastroküche gekauft.“ Kurz darauf hat er einem Freund bei seinem Umzug geholfen: „Ich habe ein Sofa geschenkt bekommen und es in den Raum gestellt. Es sah aus wie ein Wohnzimmer.“ So war für ihn der Name schnell klar. Daraufhin kaufte Peter immer weitere Sofas und Sitzgelegenheiten, bis es im April 2024 zur Öffnung der Bar kam. „Ich war sehr aufgeregt. Eigentlich habe ich keinerlei Erfahrung in der Gastronomie.“

Auch bei Gästen kommt das Wohnzimmer gut an

Im Nebenraum der Bar sitzen an diesem Freitag unter anderem auch Paul Höß und Maximilian Hindelang. Anstatt der Sessel und Sofas stehen hier normale Holzstühle und Tische. „Wir sind mindestens jeden zweiten Freitag hier“, sagt Höß. Über Freunde hat er damals von der Neueröffnung der Bar gehört. „Von Anfang an fanden wir es sehr gemütlich“, sagt Hindelang. Besonders von dem Service und dem Angebot sind beide überzeugt: „Man kann hier im Vergleich zu anderen Bars in der Gegend günstig trinken.“

Für sie hat sich das Wohnzimmer mittlerweile zu einem wichtigen Treffpunkt etabliert, egal ob viel oder wenig los ist. „Manchmal ist man nur mit seinen zusammen zusammen am Tisch. Oder man setzt sich einfach irgendwo mit dazu.“ Dadurch entstehen interessante Gespräche mit Bekannten. Auch neue Leute kann man schnell kennenlernen.

Marktoberdorfer Bar: Das sind die Besonderheiten

Und nicht nur freitags ist in der Bar etwas geboten: Das Wohnzimmer steht an jedem anderen Tag für die Buchung von privaten Veranstaltungen zur Verfügung. „Hier waren schon Hochzeiten, Geburtstagspartys, Taufen, eine Lesung und sogar ein Konzert“, sagt Ammann. Der Straßenmusiker Matumatiok, der momentan auf Tournee mit Manu Chao ist, hat in der Marktoberdorfer Bar gespielt.

Neben diesen diversen Veranstaltungen in geschlossener Gesellschaft ist für Ammann ein weiterer Höhepunkt auch die Zeit im Sommer. Der Biergarten des Wohnzimmers hat dann geöffnet. Bis zehn Uhr können Besucher in Liegestühlen und anderen Sitzgelegenheiten im Hof des Gebäudes zu einem Getränk entspannen. „Am Anfang sind häufig noch Familien da. Später dann Erwachsene und Jugendliche. Für alle ist es eine Möglichkeit, das liebe ich“, sagt Kausler. Beide schätzen auch die Freundlichkeit der Kunden: „Sie helfen uns beispielsweise nach der Schließung des Biergartens mit dem Verräumen der Stühle.“

Das ist im Wohnzimmer für die Zukunft geplant

Für die Zukunft hat Peter Träume: „Ich würde die Bar gerne öfter öffnen. Die Umsetzung ist aber nicht so leicht.“ Auch, weil alle Beteiligten neben der Arbeit im Wohnzimmer noch einen Hauptberuf haben. Was er sich aber gut vorstellen kann, ist in Zukunft häufiger „Essenspecials“ an den Freitagen anzubieten. „Bis jetzt hatten wir schon Kässpatzen, Brathähnchen, Pizza, Wurstsalat und Schnitzel“, sagt Peter. Allgemein ist er sehr zufrieden: „Wichtig ist mir, dass alle Leute, Service, sowie Gäste, eine gute Zeit hier haben.“ Seinetwegen kann es also „für immer“ ein Wohnzimmer in Marktoberdorf geben.