Umtausch-Ansturm nach Weihnachten? Das ist bei der Rückgabe zu beachten

Ein typisches Szenario an Weihnachten: Die Bescherung ist in vollem Gange. Mit hoffnungsvoller Miene öffnet man ein eingepacktes Geschenk. Schnell verändert sich das Gesicht zu einem fragenden Blick. Schließlich der Moment der Ernüchterung: Das Christkind hat einen Fehler gemacht. Der Rucksack hat nicht die richtige Farbe, die Größe des T-Shirts passt definitiv nicht oder das Buch steht bereits im Regal. Danach die Überlegung: Soll ich es behalten? Weiterverschenken? Oder doch umtauschen? Bei einem Rundgang durch die Innenstadt in Marktoberdorf wird klar, dass in diesem Jahr Umtäusche nach Weihnachten bei den Einzelhändlern keine große Rolle spielen.

