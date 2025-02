TSV verrät: Dieser Gastronom zieht ins Stadionrestaurant Marktoberdorf

Seit Monaten hat das Stadionrestaurant in Marktoberdorf geschlossen, nun hat der TSV Marktoberdorf einen neuen Pächter gefunden. „Es wird ein asiatisches Restaurant, das Konzept ändert sich also komplett“, sagt Wolfgang Bolz, 1. Vorsitzender des Vereins und Mitverantwortlicher für die Verpachtung. Nam Cao, der bereits das „Nam asia“ in Neugablonz betreibt, übernimmt die Räume in der Bahnhofstraße und erweitert so sein gastronomisches Angebot in der Region. Momentan sind umfangreiche Umbauten geplant. Angesetzt ist die Eröffnung auf Anfang Mai. Das Lokal wird neben Sushi auch andere typische asiatische Spezialitäten auf der Karte haben.

Linda Rossmanith Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

TSV Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis