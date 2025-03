Sänger für einzigartiges Chorprojekt gesucht: Wer will mit nach Sizilien?

Seit eineinhalb Jahren führen Marktoberdorf und Forza d‘Agrò ganz offiziell eine Städtepartnerschaft. Und wie es in einer guten Partnerschaft gang und gäbe ist, unterstützt man sich gegenseitig. So bereicherten die Forzesen mit ihrem Stand erneut den Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt, und eine Delegation Marktoberdorfer rund um Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell reiste vergangenen September zum Gegenbesuch nach Sizilien. Unterstützer aus beiden Gemeinden haben den Verein „Städtepartnerschaft Forza d‘Agrò- Marktoberdorf“ gegründet, mit dem Ziel, den Austausch zu fördern. Das nächste Projekt des Vereins in Kooperation mit der Bayerischen Musikakademie Marktoberdorf steht bereits in den Startlöchern: Helen und Bernhard van Almsick möchten von 11. bis 15. September, zum Fest der Kreuzerhöhung, mit einem Projektchor nach Forza d‘Agrò reisen. Für diesen Chor werden nun Sängerinnen und Sänger gesucht, die sich auf das musikalische Abenteuer einlassen wollen. So viel schon mal vornweg: Neben Musik steht vor allem die Begegnung im Vordergrund. Und die ist, wie die van Almsicks erzählen, von „ganz viel Offenheit und Gastfreundschaft“ geprägt.

Die Geschichte des Chorprojekts begann - wenn man so will - vor einigen Monaten. Bernhard van Almsick, musikalischer Leiter der Bayerischen Musikakademie, und seine Frau Helen van Almsick, die ebenfalls in der Akademie als Stimmbildnerin tätig ist, machten Urlaub in Italien. Als das Emanuele di Cara mitbekam, lud er sie ganz spontan nach Forza d‘Agrò ein. Di Cara engagiert sich seit vielen Jahren für die Partnerschaft. Die van Almsicks sagten zu und stornierten dafür sogar den letzten Teil ihrer ursprünglich geplanten Reise. „Man kann eigentlich nicht nach Kalabrien reisen, ohne die Fähre zu nehmen und unsere Freunde zu besuchen“, sagt Helen van Almsick und lacht.

Marktoberdorfer wollen Projektchor gründen - Italiener sind begeistert

Die van Almsicks besuchten in Forza d‘Agrò auch den Gottesdienst. Dort kam im Gespräch mit dem Pfarrer und der Chorleiterin die Idee auf, dass Marktoberdorfer beim Fest der Kreuzerhöhung im September dabei sein könnten. Auf Sizilien wird dieses Fest auf ganz besondere Weise gefeiert. Die ganze Stadt ist auf den Beinen. Nach einem Festgottesdienst wird in einer feierlichen Prozession das historische Kreuz durch den Ortes getragen. Die Marktoberdorfer möchten auch ihren Beitrag leisten und die Messe musikalisch unterstützen. Diese Idee stieß bei den Forzesen sofort auf Begeisterung.

Das Projekt, das vor Kurzem auch offiziell vom Verein Städtepartnerschaft Forza d’Agrò - Marktoberdorf abgesegnet wurde, sucht nun Sängerinnen und Sänger, die sich beteiligen wollen. Mitmachen kann jeder. Ein wenig Chorerfahrung ist von Vorteil, sagt van Almsick. Geplant ist, dass der Chor einige Stücke allein, aber auch zusammen mit dem italienischen Kirchenchor singt. Der Projektchor „Forza“ probt ab 7. Mai immer mittwochs von 19.30 bis 20.30 Uhr in der Musikakademie. Die Proben gehen bis zu den Sommerferien.

Marktoberdorfer Chorprojekt: Das ist geplant

„Wir treffen uns dann erst wieder am Donnerstag, 11. September, um 17 Uhr vor der Kirche in Forza wieder“, sagt Helen van Almsick. „Das wird spannend.“ Die Marktoberdorfer proben dann zusammen mit dem italienischen Chor. Neben der Musik soll auch das Miteinander nicht zu kurz kommen. So sind gemeinsame Ausflüge geplant - zum Beispiel zum Teatro Antico, dem antiken Theater, nach Taormina, von dem man einen tollen Blick auf den Vulkan Ätna hat, wie van Almsick erzählt. Am Sonntag, 14. September, finden am späten Nachmittag der Gottesdienst und die Prozession statt, wo der Chor seinen großen Auftritt hat.

„Es geht vor allem um das Miteinander“, sagt van Almsick. Mit dem Projekt soll die Städtepartnerschaft intensiviert werden. „Wir wollen zeigen: Auch wir sind bei euren Festtagen mit dabei.“ In schönen wie in traurigen Momenten. „Ich finde das ganz wichtig“, sagt Helen van Almsick. Sie hofft, dass das Projekt in Marktoberdorf auf Interesse stößt, gerne auch bei jungen Leuten. Von ihrer Seite besteht das Angebot: Falls es Fragen zur Finanzierung gibt, können sich Studierende gerne bei ihr melden. Schließlich solle jeder die Möglichkeit bekommen, mitzufahren.

Hier geht‘s zur Anmeldung

Die An- und Abreise nach Forza erfolgt individuell. Wer Fragen hat, kann sich bei den van Almsicks oder bei Dr. Walter Breiner melden, der neben Wolfgang Hannig, Vorsitzender des Städtepartnerschaftsvereins ist. Für Unterbringung und Verpflegung wird ein Unkostenbeitrag von 60 bis 75 Euro pro Tag erhoben.

Interessierte können sich unter der E-Mail-Adresse info@helen-van-almsick.de anmelden. Und wer weiß? „Vielleicht kann daraus auch eine Tradition werden“, sagt van Almsick. Der Projektchor könnte auch noch öfter nach Italien reisen - in welcher Form auch immer.