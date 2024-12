Ein halbes Jahrhundert Tradition: Bergmanns Bratwurstbude in Marktoberdorf

Der Duft von frisch gegrillter Bratwurst durchdringt die kühle Winterluft am Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf vor Bergmanns Bratwurstbude. Ein paar hungrige Besucher stehen in der Schlange, während Clemens Bergmann, der Inhaber des Verkaufsstands, eine seiner Spezialitäten an einen älteren Herren überreicht. „Guten Appetit!“

Bergmanns Bratwurstbude: Seit 50 Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf

„Bergmanns“ feiert dieses Jahr zusammen mit dem Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt das 50-jährige Jubiläum. „Eigentlich verkaufen wir in der Weihnachtszeit aber schon länger“, sagt Christine Bergmann, Gründerin von Bergmanns Bratwurstbude. Zusammen mit nur einem anderen Stand war sie schon zwei Jahre vor der offiziellen Eröffnung des Weihnachtsmarkts zur Adventszeit in Marktoberdorf. Seitdem hat sich einiges getan: „Am Anfang waren wir der einzige Essensstand.“ Mittlerweile gibt es mehr als zehn. „Und gewachsen ist der Markt auch.“

Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt als Treffpunkt für Bekannte

„Natürlich macht es mir Spaß, hier zu verkaufen“, sagt Clemens Bergmann. Er übernahm 2019 die Bude von seiner Mutter und verkauft nun zusammen mit seiner Nichte Paula Guggemos an den Tagen des Weihnachtsmarkts. Seit mehr als zehn Jahren steht er bereits hinter der Theke und auch als er noch zu jung für den Verkauf war, hat er seine Mutter schon unterstützt: „Ich habe die Semmel geschnitten. Das war etwas ganz Besonderes für mich.“

An seiner Arbeit gefällt ihm vor allem das Knüpfen von sozialen Kontakten mit alten Bekannten und Stammkunden: „Viele kehren in der Weihnachtszeit zurück in die Heimat nach Marktoberdorf.“ Auch auf die zahlreichen Essensangebote auf dem Marktoberdorfer Weihnachtsmarkt freut es sich jedes Jahr: „Am Ende vom Weihnachtsmarkt habe ich mich einmal komplett durch alle Stände gefuttert.“ Allgemein ist die Stimmung zwischen den Standverkäufern gut. „Es gibt keinen Ellenbogengedanken. Jeder gönnt dem anderen Erfolg.“

Auch der Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf feiert dieses Jahr das 50-jährige Bestehen. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Veränderungen von Bergmanns Bratwurstbude in den 50 Jahren

Seit diesem Jahr gibt es bei „Bergmanns“ Bratwurstbude eine Veränderung. „Wir sind jetzt komplett auf Bio Wurst umgestiegen“, sagt Guggemos. Für sie ist das eine wichtige Veränderung, um den Tieren vor der Schlachtung eine höhere Lebensqualität zu bieten. „Es ist natürlich preislich, genauso wie organisatorisch ein größerer Aufwand, aber das nehmen wir gerne in Kauf.“

Auch in Zukunft soll die Bude auf dem Weihnachtsmarkt zu finden sein: „Der Gedanke aufzuhören, war nur kurzzeitig zu Corona-Zeiten präsent. Der Wille weiterzumachen war aber immer da“, sagt Clemens Bergmann. Er hofft auf weitere 50 Jahre: „Vielleicht übernimmt mein Sohn irgendwann den Familienbetrieb.“