Als Teenager schon Musical-Karriere? Diese Marktoberdorfer Brüder starten durch

Vor tausenden Menschen im Festspielhaus in Füssen aufzutreten – daran haben sich Dominik und Felix Lang bereits gewöhnt. Aber zusammen bei einem Musical auf der Bühne zu stehen, ist für die Brüder aus Marktoberdorf etwas Besonderes. „Das ist schon noch cooler“, sagt der 13-jährige Dominik. Seinem Bruder Felix (16 Jahre) gefällt, dass so immer jemand da ist: „Es ist vor allem hinter der Bühne witzig.“ Die beiden jungen Talente spielen derzeit mit Profi-Darstellerinnen und Darstellern im Historiendrama „Die Päpstin“, das noch bis Sonntag im Festspielhaus am Forggensee zu sehen ist. Was die Zuschauer nicht zu sehen bekommen, ist die harte Arbeit, die hinter dem Hobby steckt. Die Lang-Brüder investieren viel Mühe und Leidenschaft, wie sich beim Gespräch mit ihnen zeigt.

