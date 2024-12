Die Böllerschützen begrüßen das neue Jahr

Das Neujahrsanschießen zum Jahreswechsel findet am Mittwoch, 1. Januar, um 14 Uhr auf dem Marktplatz in Marktoberdorf statt. Marktoberdorfs Zweiter Bürgermeister Wolfgang Hannig wird eine Neujahrsansprache an die Bürgerinnen und Bürger halten, und die Böllerschützen werden das neue Jahr mit einem Salut begrüßen. Der Trachtenverein „D´Wertachtaler“ Marktoberdorf sorgt für Glühwein und Punsch bei der Veranstaltung. Musikalisch wird das Neujahrsanschießen von der Stadtkapelle Marktoberdorf umrahmt.

