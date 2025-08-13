Icon Menü
Nostalgischer Hanomag-Traktor begeistert in Obergünzburg

Landwirtschaft

Nostalgie pur: Dieser Oldtimer-Traktor tuckert bei Obergünzburg übers Feld

Unser Fotograf hat bei Obergünzburg ein echtes Bulldog-Highlight entdeckt – ein rollendes Relikt aus einer vergangenen Ära.
Von Stefanie Gronostay
    • |
    • |
    • |
    Bei Obergünzburg ist ein Hanomag-Traktor übers Feld getuckert.
    Bei Obergünzburg ist ein Hanomag-Traktor übers Feld getuckert. Foto: Peter Roth

    Ein Bild wie aus vergangenen Zeiten präsentierte sich unserem Fotograf Peter Roth kürzlich bei Obergünzburg. Dort tuckerte ein alter Hanomag-Traktor gemütlich übers Feld.

    Hanomag-Traktor im Allgäu

    Die Firma Hannoversche Maschinenbau AG (Hanomag) hat von den 1920er- bis 1960er-Jahren viele Schlepper gebaut. Der sogenannte Bulldog stammt aus einer Ära, in der Maschinen noch fast unverwüstlich gebaut wurden. Heute sind solche Fahrzeuge nur noch selten im Einsatz – und wecken bei vielen Kindheitserinnerungen.

