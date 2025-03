Das bietet der neue „Oberdorfer Bergstadel“ in Marktoberdorf

Michael Zeitler betreibt seit Herbst 2024 den „Oberdorfer Bergstadel“ in der Schützenstraße in Marktoberdorf. Gegenüber der Tafel bietet der vierfache Vater Produkte rund ums Skifahren, Tourengehen und Bergsteigen an. Auch Skiservice und Bestellungen übernimmt er für seine Kundinnen und Kunden. Der 37-Jährige führt den Laden, der Montag bis Samstag geöffnet hat, alleine. Außerhalb der Öffnungszeiten erledigt er Servicearbeiten und kümmert sich um die Buchhaltung. Im Schnitt investiere er 65 bis 75 Sunden in der Woche, sagt Zeitler. Am meisten Spaß bereite ihm der Kundenkontakt. Beim Skiservice gehe es auch um die Sicherheit seiner Klienten, sagt er: „Die Tätigkeit ist verdammt wichtig.“

Erik Perrey Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Michael Zeitler Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis