Nach ereignisreichen Jahren: Mitglieder der Obergünzburger Kirchenverwaltung hören auf

In der katholischen Kirche sind, wie berichtet, die Kirchenverwaltungen (KV) neu gewählt worden. In Obergünzburg waren Hans Donderer (sechs Jahre in der KV), Karl-Heinz Geiger und Herbert Heisler (jeweils zwölf Jahre KV) nicht mehr zur Wahl angetreten. Sie wurden nun, am Ende einer Sonntags-Messe, von Pfarrer Walter Böhmer feierlich aus dem aktiven Dienst verabschiedet.

Pfarrer i.R. Böhmer, der selbst seit einigen Monaten seinen Ruhestand genießt, würdigte das Engagement der drei Männer. Diese hätten viel Freizeit in ihr Ehrenamt investiert, wichtige Entscheidungen für die Pfarrgemeinde gefällt und dadurch schwierige Sanierungsarbeiten realisiert. In Ihre Amtszeit fielen etwa die Grundsanierung des Verkündhauses, der Toilettenausbau und die Emporensanierung nebst Orgelrenovierung.

Obergünzburg: Kirchenverwaltung wird neu besetzt

Böhmer betonte, dass alle drei stets unaufgeregt zur Stelle waren, wenn sie gebraucht wurden, und sie auch „ihre beachtlichen handwerklichen Fähigkeiten“ jederzeit zum Wohl der Pfarrgemeinde einsetzten. Donderer kümmerte sich zudem sehr aktiv um die Wälder der Kirchenstiftung, Heisler, Schriftführer bei allen Sitzungen, war auch „ein wertvolles Bindeglied“ zum Marktrat und zur Marktgemeinde. Geiger widmete sich den finanziellen Angelegenheiten der Kirchenverwaltung. Insgesamt verliere die Kirchenverwaltung nun 30 Jahre Kompetenz und Erfahrung, so der Geistliche.

Der alte und neue Kirchenpfleger Stefan Waibel lobte seine KV-Kollegen für „gute, harmonische und erfolgreiche Zusammenarbeit“ in den vergangenen Jahren. Christine Waibel, 2. Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, hob ebenfalls das „stets unkomplizierte und vertrauensvolle“ Miteinander in den beiden kirchlichen Gremien hervor. Neben Urkunden erhielten die Verabschiedeten einen Obergünzburger IGO-Einkaufsgutschein.

Obergünzburgs Kirchenpfleger geht in die dritte Amtszeit

Einige Tage zuvor hatte sich die neue Kirchenverwaltung zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Die neu ins Amt gewählten Mitglieder sind Wolfgang Eble, Erwin Wanner und Thomas Weber. Bei der konstituierenden Sitzung wurde Stefan Waibel im Amt des Kirchenpflegers bestätigt: Waibel geht somit in seine dritte Amtszeit als Kirchenpfleger.