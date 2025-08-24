Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Ostallgäuer Klaus Görig radelt 100.000 Kilometer: Das ist seine Motivation

Das Ziel im Blick

„Radfahren gehört zu meinem Leben“: Ostallgäuer fährt zweieinhalbmal um die Welt

Seit knapp fünf Jahren hat der Ostallgäuer Klaus Görig ein Ziel vor Augen: 100.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. So ist er dazu gekommen.
Von Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    Klaus Görig fuhr in weniger als fünf Jahren 100.000 Kilometer mit seinem Fahrrad.
    Klaus Görig fuhr in weniger als fünf Jahren 100.000 Kilometer mit seinem Fahrrad. Foto: Linda Rossmanith

    100.000 Kilometer: Diese Strecke entspricht einer zweieinhalbfachen Weltumrundung entlang des Äquators, knapp einem Viertel von der Strecke zum Mond oder der Durchschnittsstrecke eines Gebrauchtwagens. Hätten Klaus Görigs Fahrräder solche Gesamtkilometeranzeigen, würde sie insgesamt ebenfalls diese Zahl anzeigen. Das weiß der er genau. Denn seit über vier Jahren zeichnet der 70-Jährige jeden Meter auf, den er mit dem Fahrrad zurücklegt. Damit verfolgt der Ostallgäuer ein klares Ziel – und eine große Leidenschaft.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden