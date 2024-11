Erfolgreich wiederbelebt: Kinder rechnen um die Wette

Nach vierjähriger Pause fand heuer zum 11. Mal die Ostallgäuer Mathematikmeisterschaft für vierte Klassen statt. Immer im Oktober haben Grundschulen im Allgäu die Möglichkeit, die besten Rechen- und Knobelprofis zu ermitteln. Die Schüler und Schülerinnen, die sich an ihren Schulen qualifizieren, treten in einer zweiten Runde im Landkreis und in der Endrunde im gesamten Allgäu gegeneinander an.

Die entsprechenden Aufgaben, die die Schüler innerhalb von jeweils 60 Minuten lösen müssen, wurden von einem Matheteam bestehend aus Martha Steger (VS Stötten), Markus Fries (Martinschule Marktoberdorf) und Katrin Wagner (Gesamtschule Thalhofen) konzipiert. Das Team traf sich mit einem Jahr Vorlaufzeit überregional in Bayreuth und einigte sich mit den Schulamtsbezirken Unterfranken und Mittelfranken auf einen gemeinsamen Aufgabenkatalog.

Ostallgäuer Mathematikmeisterschaft: Schüler müssen in 60 Minuten Aufgaben lösen

An der ersten Runde sind alle teilnehmenden Klassen dabei: Ein Bub und ein Mädchen werden pro Schule weitergemeldet. In einer zweiten Runde werden aus diesen die Sieger für die Endrunde am Montag, 16. Dezember, in der Gesamtschule Kirchheim (Unterallgäu), ermittelt.

Letzteres richtete in diesem Jahr die Gesamtschule Thalhofen aus. Schulleiterin Daniela Ehrenberger und singende Thalhofer Viertklässler begrüßten Eltern und Kinder, die sich für diese Zwischenrunde qualifiziert hatten. Schulamtsdirektorin Eva Schwemmer, die für schulische Wettbewerbe zuständig ist, ermutigte die Siegerkinder, mit neugierigem Interesse und Ruhe die neuen Aufgaben anzugehen.

Gesamtschule Thalhofen richtet Zwischenrunde aus

34 Kinder aus 18 Schulen widmeten sich konzentriert dem Aufgabenbogen und erwarteten gespannt die Auswertung. Diese wurde übernommen von Lehramtsanwärtern und Lehramtsanwärterinnen des Seminars, das mit ihrer Seminarleiterin Christina Römer auch die spielerische Betreuung der Kinder nach Beendigung deren Rechenzeit gestaltete. Die Auswertung brachte für jedes teilnehmende Kind eine Urkunde und Applaus des Plenums. Die sechs Siegerkinder (drei Buben und drei Mädchen) erhielten neben den Urkunden Spielgeschenke, die die Sparkasse Allgäu gestiftet hatte.

Die Sieger im Überblick Diese Kinder erreichten die Endrunde: Diana Stang (Adalbert-Stifter-Gesamtschule Kaufbeuren-Neugablonz) Lara Müller (Meinrad-Spieß-Gesamtschule Buchloe) Lilli Erhard (Gesamtschule Thalhofen) Leonardo Francescato (Gesamtschule Seeg) Jakob Spiegler (St. Martin-Grundschule Marktoberdorf) Colin Shaw (Gustav-Leutelt- Gesamtschule Kaufbeuren-Neugablonz)