Zähes Ringen um eine Toilette in Rettenbach

In Rettenbach stehen demnächst die Haushaltsberatungen an. Für die nächste Sitzung nahm Bürgermeister Reiner Friedl deshalb in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Wünsche an. „Was steht an, was muss gemacht werden?“ Die Ratsmitglieder brachten einige Punkte auf den Tisch: die Straßensanierung zum Weichberg, Kanaldeckelerneuerung am Wertstoffhof und weitere Grundstücksankäufe.

Für den Einbau einer Wärmerückgewinnungsanlage in der Weichberghalle hat die Gemeinde 35.000 Euro veranschlagt. „Auch hier bekommen wir 40 Prozent Zuschuss“, sagte Friedl, „wir holen weitere Angebote ein“. Ferner informierte Friedl über die Wasserversorgung oder die Fernwärme, wozu es ebenfalls einen einstimmigen Beschluss gab.

Einen weiteren Beschluss gab es für den Bau eines öffentlichen WC am alten Pfarrhof. „Ein zähes Ringen“, sagte Friedl, „das schon einige Zeit in Anspruch nahm“. Die Rettenbacher haben für das behindertengerechte WC 50.000 Euro im Haushalt veranschlagt und gehen jetzt an die Ausschreibung.

Strom für die Skihütte und Lüftung für Kindergarten in Rettenbach stehen zur Diskussion

Als ein Problem stellt sich die Stromkapazität in der Skihütte dar, obwohl schon nachgebessert wurde. Dort werden nun Angebote für die Erweiterung des Stromanschlusses eingeholt. Zudem werden Angebotsanfragen für die Lüftungsanlage im Kindergarten verschickt. „Es gibt auch einen Zuschuss von 40 Prozent“ sagte Friedl.

Zügig verlief die Gemeinderatssitzung in Rettenbach. Zwölf Punkte standen auf der Tagesordnung, die sich Bürgermeister Reiner Friedl von den Ratsmitgliedern genehmigen ließ. Schnell und überall abrufbar sollen in Zukunft die digitalen Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Stötten sein. „Es soll eine Erleichterung für alle Bürgerinnen und Bürger sein“, sagte Friedl, und der Geschäftsstellenleiter der VG, Christian Schöler, stimmte zu. So gab es einen einstimmigen Beschluss zu diesem Punkt.

Warum Rettenbach nun mehr Kreisumlage zahlen muss

Anschließend erklärten Friedl und VG-Kämmerer Alexander Kustermann die Jahresrechnung für 2023 und 2024 sowie die Rechnungsprüfung. Der Gemeinderat nahm dies per Beschluss zur Kenntnis. Dann ging es um die Genehmigung außerplanmäßiger Ausgaben für 2024. Friedl und Kustermann erläuterten die Positionen, die sich im Ansatz gravierend verändert hatten. „Bei den zusätzlichen Ausgaben für die Feuerwehr gibt es nichts zu reden“, meinte Friedl: „Das hat Priorität für die Gemeinde“. Er erläuterte: „Wir haben auch viel mehr Steuern eingenommen, deshalb hat sich die Kreisumlage erhöht.“ Friedl verwies auf die Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Brücken-, Wege- und Straßenbau, Erwerb von Grundstücken, Kindergarten, Wasserversorgung oder die Fernwärme hin. So billigte das Gremium die Mehrausgaben einstimmig

Abschließend informierte Friedl den Gemeinderat über die Verlängerung des Pachtvertrages für die Bücherei für fünf Jahre.