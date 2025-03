Erst Gast, dann große Bühne: Wie ein Ostallgäuer per Zufall zum Sänger beim Rockfrühling wurde

In seinen 24 Jahren als Musiker hat Gerhard Geist so einiges erlebt. Die Freude, als er 2001 bei der erfolgreichen Rock-Cover-Band „Face“ als Sänger aufgenommen wurde. Die Aufregung bei den ersten großen Auftritten in ganz Süddeutschland. Aber auch den Stress, auf 100 Veranstaltungen im Jahr zu spielen und unter der Woche noch als Vermessungstechniker zu arbeiten. Sowohl der Beginn seiner „Face“-Karriere als auch dessen Ende sind dabei fest mit einem bestimmten Festival verknüpft: dem Rockfrühling in Untrasried. Dort tritt Geist bald wieder auf. Mit der Band „Schreyner“, die sich vor 10 Jahren aus der „Face“-Formation gegründet hat. Für ihn hat das Festival eine besondere Bedeutung.

Felicia Straßer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rockfrühling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Untrasried Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis