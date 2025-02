Alles neu beim Rockfrühling? Das erwartet die Besucher 2025 beim Ostallgäuer Kultfestival

2024 war ein besonderes Jahr für den Rockfrühling. Das Festival feierte sein 25-jähriges Bestehen - mit einigen Neuerungen. Erstmals war nämlich nicht nur Programm für die Erwachsenen geboten, sondern auch für die Kinder. Das Konzept war ein riesen Erfolg, sagen Christoph Reisacher und Helmut Gerle, die zum Organisationsteam gehören. 10.000 Fans feierten friedlich in Untrasried. Auch in diesem Jahr möchte der Rockfrühling alle Altersgruppen abholen. Und nicht nur das. Die eingefleischten Fans erwartet eine große Überraschung. Denn das Kultfestival präsentiert sich in einem neuen Gewand. „Nachdem sich das Partyzelt in den vergangenen 15 Jahren nicht groß verändert hat, haben wir nun den Innenbereich überarbeitet. Wir möchten schließlich, dass sich die Gäste in jedem Winkel wohlfühlen“, sagt Reisacher.

