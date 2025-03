Neues Konzept: Das ist beim Rockfrühling 2025 geboten

Egal, ob Schlager, bayerischer Pop oder alte Rock-Klassiker: Beim Rockfrühling in Untrasried (Ostallgäu) soll eine bunte Mischung für Party-Atmosphäre sorgen. Die Veranstaltung zählt nach Angaben der Organisatoren zu den größten Rockfestivals in Süddeutschland. Seit über 25 Jahren ist sie fest im Veranstaltungskalender der Region verankert, dieses Jahr findet sie vom 3. bis zum 5. April statt. Mit dem vielfältigen Programm sollen Besucherinnen und Besucher jeden Alters angesprochen werden. Kein Wunder also, dass das große Finale am Samstag unter dem Motto „Generations Abend“ steht.

Felicia Straßer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rockfrühling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ostallgäu Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis