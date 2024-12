Die Festlichkeiten beginnen: Die Kirche von Leuterschach feiert 300. Geburtstag

Im kommenden Jahr jährt sich der Weihetag der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Leuterschach zum 300. Mal. Zum Auftakt des Jubiläumsjahres mit vielen geplanten Veranstaltungen und Gottesdiensten fand am 1. Dezember zu Beginn des neuen Kirchenjahres ein festlicher Gottesdienst in der Pfarrkirche statt.

Festzug mit Musikkapelle in Leuterschach

Begleitet von der Musikkapelle zogen die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine, die Geistlichkeit sowie zahlreiche Gläubige in die Kirche ein. Dort begrüßte Pfarrer Joseph Biju als Festprediger Pfarrer Reinfried Rimmel und wünschte der Kirchengemeinde, dass das Jubiläum nicht nur Feierlichkeiten sondern auch Glaube und Gemeinschaft bedeute. „Mögen die Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres nicht nur Rückblick auf 300 Jahre Kirchengeschichte werden, sondern auch eine Brücke bilden für die Zukunft unserer Pfarrei, unserer Pfarreiengemeinschaft“, wünschte er.

Pfarrer Rimmel ging auf die festlich geschmückte Kirche mit der zum Adventskranz gestalteten Wurzel vor dem Altar ein. Sie symbolisiere, dass Gott unser Licht ist. „Wer an Gott glaubt, hat tiefe Wurzeln“, sagte er. In seiner erfrischenden Art bezog er die Gläubigen ins Gespräch mit ein und zeigte auf, dass der November zwar der unbeliebteste Monat des Jahres ist; dass er aber durch die Feiertage Allerheiligen und Allerseelen darauf hinweist, dass wir Menschen Gemeinschaft brauchen.

Auch nach 300 Jahren: Die Kirche soll das Licht in die Welt tragen

Auch in der Kirche findet Gemeinschaft statt, betonte Rimmel. Und der schöne Kirchenraum in Leuterschach sei für alle offen. Denn Jesus habe sein Blut für alle vergossen. Jeder dürfe Gemeinschaft mit Gott haben. Durch Jesus sei Gott als Hoffnung zu uns auf die Erde gekommen. Er wünschte, dass es nicht nur ein schönes Jubiläumsjahr wird, sondern dass es auch heute Menschen gibt, die diese Gemeinschaft, diese Hoffnung weiter in die Zukunft tragen. Die Menschen hätten Sehnsucht nach Licht. Und die Kirche habe auch nach 300 Jahren den Auftrag, ein Licht in die Welt zu tragen. Der Pfarrei und der Pfarreiengemeinschaft wünschte er Menschen, die teilen, und Menschen, die das Licht für die Welt sind.

Für den musikalischen Rahmen sorgten der Chor Aldente, Doris Trautner an der Harfe, Regina Mayr an Orgel und Querflöte sowie Trompeter Fritz Weixler. Den anschließenden Stehempfang auf dem Pfarrplatz mit Glühwein und Punsch umrahmte die Musikkapelle Leuterschach mit einem Standkonzert.

Pfarrer Biju und Festprediger Reinfried Rimmel zelebrierten den Festgottesdienst. - Foto: Rosemarie Klimm