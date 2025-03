Schockanruf: Rentner aus Marktoberdorf soll fünfstellige Summe zahlen

Am Montagnachmittag erhielt ein Senior in Marktoberdorf einen Schockanruf von einer falschen Polizeibeamtin. Diese gab an, dass die Schwiegertochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und man nun eine Kaution in fünfstelliger Höhe bezahlen müsse, damit die Schwiegertochter nicht ins Gefängnis komme.

Rentner aus Marktoberdorf soll fünfstelligen Betrag an Betrüger zahlen

Der Mann glaubte nach Angaben der Polizei Marktoberdorf zunächst die Aussagen und wollte sich um die Geldsumme kümmern. Zum Glück bemerkte er dann das Auto der Schwiegertochter im Hof und konnte daran keinen Schaden feststellen. Kurz danach traf er seine Schwiegertochter und der Betrugsversuch war schnell aufgeklärt. Kurz darauf meldeten sich die Täter nochmals telefonisch, erkannten jedoch gleich, dass der Sohn des Geschädigten den Anruf angenommen hatte und legten auf.

Richtig reagieren bei Schockanrufen

Legen Sie am besten auf, wenn Sie sich im Verlauf dieses Telefonats unwohl oder unter Druck gesetzt fühlen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen, Ihnen nahe stehenden Personen. Die Polizei fordert niemals Geld von Ihnen.

Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen!

Bedenken Sie: Niemals ist die Behandlung eines Unfallopfers von einer vorherigen Zahlung eines Geldbetrages abhängig.