Schwimmen als Senior: Diese Tipps hat die Marktoberdorfer Wasserwacht um sicherer baden zu gehen

Tipps zum sicheren baden

Nach Badeunfall am Kuhstallweiher: So können Senioren sicherer schwimmen gehen

Laut DLRG sind vor allem ältere Menschen von Badeunfällen betroffen. Was also können Senioren tun, um im Wasser sicherer unterwegs zu sein?
Von Felicia Straßer
    Baden, das macht Menschen jeden Alters Spaß. Laut DLRG sind es aber vor allem Menschen über 50, die dabei in Not geraten. Doch wer ein paar Tipps beachtet, kann das Risiko minimieren.
    Baden, das macht Menschen jeden Alters Spaß. Laut DLRG sind es aber vor allem Menschen über 50, die dabei in Not geraten. Doch wer ein paar Tipps beachtet, kann das Risiko minimieren. Foto: Felix Kästle, dpa (Symbolbild)

    Egal, ob Kinder oder Erwachsene: Alle können im Wasser in Not geraten. Allerdings waren es 2024 vor allem Menschen über 50 Jahre, die in Bayern ertrunken sind. Und auch in Marktoberdorf gab es erst kürzlich eine brenzlige Situation mit einem 72-Jährigen am Kuhstallweiher, der gerettet und reanimiert werden musste. Ein Jahr zuvor geriet dort ein 84-Jähriger in Not. Doch woran liegt es, dass vor allem diese Altersgruppe betroffen ist und was kann man dagegen tun?

