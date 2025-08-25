Nach Badeunfall am Kuhstallweiher: So können Senioren sicherer schwimmen gehen

Egal, ob Kinder oder Erwachsene: Alle können im Wasser in Not geraten. Allerdings waren es 2024 vor allem Menschen über 50 Jahre, die in Bayern ertrunken sind. Und auch in Marktoberdorf gab es erst kürzlich eine brenzlige Situation mit einem 72-Jährigen am Kuhstallweiher, der gerettet und reanimiert werden musste. Ein Jahr zuvor geriet dort ein 84-Jähriger in Not. Doch woran liegt es, dass vor allem diese Altersgruppe betroffen ist und was kann man dagegen tun?
Tipps zum sicheren baden
