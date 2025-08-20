Icon Menü
Einsatz am Schmuttersee

Wasserwacht Marktoberdorf sucht nach vermisster Schwimmerin – und findet sie auf dem Fahrrad

Die Wasserwacht Marktoberdorf hat am Dienstagmittag nach einer Schwimmerin im Schmuttersee gesucht. Dann erlebten die Retter eine Überraschung.
    Eine Frau wurde am Dienstagmittag kurzzeitig am Schmuttersee vermisst.
    Eine Frau wurde am Dienstagmittag kurzzeitig am Schmuttersee vermisst. Foto: Tobias Schuhwerk (Archivbild)

    Nach einer vermissten Schwimmerin hat die Wasserwacht Marktoberdorf am Dienstagmittag am Schmuttersee gesucht. Die Frau war bereits gegen 10 Uhr zum Schwimmen in den See gegangen und seither nicht mehr gesehen worden, teilt die Wasserwacht auf den sozialen Medien mit. Am Ufer wurden persönliche Gegenstände aufgefunden, weshalb die Einsatzkräfte sofort eine Rettungsaktion starteten.

    Wasserwacht sucht am Schmuttersee nach einer Schwimmerin

    Doch nach etwa einer Stunde gab es Entwarnung: Die vermisst geglaubte Frau war wohlauf. Sie hatte lediglich eine Radtour unternommen und war unversehrt zurückgekehrt.

    Im Einsatz waren neben der Wasserwacht Marktoberdorf auch die Wasserwacht Füssen, die Wasserwacht Obergünzburg, der Einsatzleiter Wasserrettung, die Polizei, die Feuerwehr Roßhaupten, der Rettungsdienst sowie der Rettungshubschrauber Christoph Murnau.

