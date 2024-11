Erster Schnee im Ostallgäu: Wann starten die Liftbetriebe?

Der erste Schnee hat auch bei Wintersportlern in der Region für Begeisterung gesorgt. So sausten am Wochenende Kinder und Jugendliche den Hang am Auerberg hinunter. Sogar der Skilift, der ehrenamtlich vom TSV Bernbeuren betrieben wird, war bereits in Betrieb. Auch in Ronsberg sind die Lift- und Beschneiungsanlagen für die Saison 2024/25 bereit. Am Wochenende kamen sie jedoch nicht zum Einsatz.

Skilift am Auerberg geöffnet: Betreiber sind bereit für die Wintersaison

„Die Schneefälle von Freitagnacht haben unsere Piste zwar weiß überzuckert, reichen für einen vertretbaren Liftbetrieb jedoch leider nicht aus“, teilte das Team vom Skilift mit. Auch hier arbeiten die Mitglieder ehrenamtlich und die Vorfreude ist groß: „Sobald es die Schnee- und Wetterlage erlauben, werden wir unseren Liftbetrieb aufnehmen“, heißt es auf der Internetseite. Ob und wann die Lifte in Betrieb sind, ist jeweils im Internet unter www.sc1919ronsberg.de und unter www.tsv-bernbeuren.de zu finden.

