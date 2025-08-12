Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

So schützen Senioren sich vor extremer Hitze: Wichtige Tipps für die Sommermonate in Marktoberdorf

Das hilft gegen Hitze

Die besten Tipps gegen Hitze: So meistern Senioren Temperaturen von über 30 Grad

Temperaturen von über 30 Grad bergen für Senioren Risiken. Wie meistert das Gulielminetti-Heim in Marktoberdorf die Herausforderung? Das hilft gegen Hitze.
Von Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    Temperaturen von über 30 Grad bergen für ältere Menschen durchaus Risiken.
    Temperaturen von über 30 Grad bergen für ältere Menschen durchaus Risiken. Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie (Symbolfoto)

    Nach dem verregneten Juli kehrt der Sommer zurück. Mit Temperaturen von teils über 30 Grad in den nächsten Tagen. Was schon den normalen Menschen zum Stöhnen bringt, birgt für ältere Menschen durchaus Risiken. Bei Hitze sind Senioren gefährdet, weil ihre Körper weniger gut Wärme regulieren und ihr Durstgefühl nachlässt. Zudem können gesundheitliche Vorbelastungen, wie Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislaufsystems, Diabetes und Übergewicht ein zusätzliches Risiko darstellen. Wir haben im Gulielminetti-Heim nachgefragt, wie die Einrichtung die Herausforderung meistert und dafür sorgt, dass es den Bewohnern gut geht.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden