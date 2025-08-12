Die besten Tipps gegen Hitze: So meistern Senioren Temperaturen von über 30 Grad

Nach dem verregneten Juli kehrt der Sommer zurück. Mit Temperaturen von teils über 30 Grad in den nächsten Tagen. Was schon den normalen Menschen zum Stöhnen bringt, birgt für ältere Menschen durchaus Risiken. Bei Hitze sind Senioren gefährdet, weil ihre Körper weniger gut Wärme regulieren und ihr Durstgefühl nachlässt. Zudem können gesundheitliche Vorbelastungen, wie Erkrankungen der Atemwege, des Herz-Kreislaufsystems, Diabetes und Übergewicht ein zusätzliches Risiko darstellen. Wir haben im Gulielminetti-Heim nachgefragt, wie die Einrichtung die Herausforderung meistert und dafür sorgt, dass es den Bewohnern gut geht.
Das hilft gegen Hitze
