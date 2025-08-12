Traktorfahrer übersieht Rennrad: 27-Jähriger bei Unfall in Bidingen schwer verletzt

Icon Menü
Verkehrsunfall im Ostallgäu

Der Traktorfahrer war mit seinem Gespann im Ortsteil Geblatsried unterwegs. Als er bei einer Einmündung abbiegen wollte, passierte der Unfall.
Von Dirk Ambrosch
     Ein 27-jähriger Rennradfahrer ist bei Unfall in Bidingen schwer verletzt worden. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Bei dem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Montagvormittag bei Bidingen ein 27-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es im Ortsteil Geblatsried zu dem Verkehrsunfall, als der 56-jährige Fahrer eines Traktorgespanns bei der Einfahrt in eine Einmündung einen bevorrechten Rennradfahrer übersah. Der Radfahrer prallte gegen das Hinterrad des Traktors. Der 27-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich auf circa 2.000 Euro. 

