Traktorfahrer übersieht Rennrad: 27-Jähriger bei Unfall in Bidingen schwer verletzt

Bei dem Zusammenstoß mit einem Traktor ist am Montagvormittag bei Bidingen ein 27-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei kam es im Ortsteil Geblatsried zu dem Verkehrsunfall, als der 56-jährige Fahrer eines Traktorgespanns bei der Einfahrt in eine Einmündung einen bevorrechten Rennradfahrer übersah. Der Radfahrer prallte gegen das Hinterrad des Traktors. Der 27-jährige Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der Gesamtschaden des Unfalles beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

