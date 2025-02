Verursacher flüchtet - Senior bei Unfall in Unterthingau verletzt

Am Donnerstagmorgen ist ein älterer Herr bei einem Unfall in Unterthingau verletzt worden. Der Senior wollte der Polizei zufolge gegen 5.30 Uhr seine Zeitung aus dem Briefkasten an der Staatsstraße zwischen Günzach und Kraftisried holen, als ihn ein Autofahrer an seinem Gehstock erfasste.

Unfall in Unterthingau: Senior ins Krankenhaus gebracht

Der Mann stürzte und verletzte sich an der Hand. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer fuhr in Richtung Kraftisried weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Auf den Unfallfahrer kommt jetzt Ärger zu

Doch die Polizei konnte nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Unfallfahrer ermitteln. Dabei soll es sich der Polizei zufolge um einen 23-jährigen Mann handeln. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung.

Weitere Nachrichten aus dem Raum Marktoberdorf lesen Sie hier.