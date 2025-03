Unterthingauer Bürgermeister will nicht mehr antreten

Am 8. März 2026 sind die nächsten Kommunalwahlen in Bayern. Bernhard Dolp, seit 2013 Bürgermeister in Unterthingau, wird dann nicht mehr antreten. Das hat er in der öffentlichen Sitzung des Marktgemeinderates angekündigt. Der Schritt sei ihm nicht leicht gefallen, es sei aber an der Zeit, das Zepter weiterzugeben, sagte Dolp. In der verbleibenden Amtszeit werde er weiterhin vollen Einsatz zeigen, um die Marktgemeinde bestmöglich an eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu übergeben.

