Vektol-Festival 2025 in Marktoberdorf: Das war der Freitag vor dem Unwetter

Festival begeistert

Gemeinschaft, Genuss und Gänsehaut: Warum das Vektol-Festival für Begeisterung sorgt

Das Marktoberdorfer Festival geht in die vierte Runde. Zwölf Acts präsentieren sich am Freitag zum Auftakt. Ein Besuch auf der „wohl schönsten Kuhweide im Allgäu“.
Von Linda Rossmanith
    Am Freitag feierten mehr als 1400 Menschen auf dem Vektol-Festival in Marktoberdorf.
    „Mein nächster Song handelt von Sommerabenden wie diesem“, sagt Musiker Zeck, während er ein Lied anstimmt. Die Zuhörerinnen und Zuschauer singen mit und ein mitreißender Klang erfüllt die Luft. Bunte Lichteffekte schwirren über die Tanzfläche, während die große Lichtung - umgeben von Bäumen - von zahlreichen Lichterketten erleuchtet wird. Der Himmel färbt sich langsam rötlich. Und ja, es ist wahrlich ein perfekter Sommerabend beim Vektol-Festival in Marktoberdorf. Dort feiern am Freitag über 1400 Menschen ausgelassen bis in die Nacht hinein.

