Gemeinschaft, Genuss und Gänsehaut: Warum das Vektol-Festival für Begeisterung sorgt

„Mein nächster Song handelt von Sommerabenden wie diesem“, sagt Musiker Zeck, während er ein Lied anstimmt. Die Zuhörerinnen und Zuschauer singen mit und ein mitreißender Klang erfüllt die Luft. Bunte Lichteffekte schwirren über die Tanzfläche, während die große Lichtung - umgeben von Bäumen - von zahlreichen Lichterketten erleuchtet wird. Der Himmel färbt sich langsam rötlich. Und ja, es ist wahrlich ein perfekter Sommerabend beim Vektol-Festival in Marktoberdorf. Dort feiern am Freitag über 1400 Menschen ausgelassen bis in die Nacht hinein.

