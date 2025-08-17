„Das tut jetzt richtig weh“: Vektol-Festival für Samstag abgesagt

Das Vektol-Festival in Marktoberdorf muss abgebrochen werden. „Schweren Herzens“ teilten das die Organisatoren am Samstagvormittag auf Instagram mit. Grund ist das heftige Unwetter, das in der Nacht auf Samstag über Marktoberdorf zog. „Das Festivalgelände ist nicht mehr betretbar“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Die Enttäuschung ist groß. Denn hinter dem Festival steckt eine Menge Arbeit.

Stefanie Gronostay Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

87616 Marktoberdorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Instagram Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis