Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Vektol-Festival 2025 in Marktoberdorf wegen Unwetter abgesagt

Marktoberdorf

„Das tut jetzt richtig weh“: Vektol-Festival für Samstag abgesagt

Traurige Nachricht für alle Partyfans: Das Vektol-Festival in Marktoberdorf muss abgebrochen werden. Doch die Veranstalter haben sich eine Alternative überlegt.
Von Stefanie Gronostay und Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    Freitag wurde auf dem Vektol-Festival in Marktoberdorf noch gefeiert. Samstag muss jedoch abgesagt werden.
    Freitag wurde auf dem Vektol-Festival in Marktoberdorf noch gefeiert. Samstag muss jedoch abgesagt werden. Foto: Linda Rossmanith

    Das Vektol-Festival in Marktoberdorf muss abgebrochen werden. „Schweren Herzens“ teilten das die Organisatoren am Samstagvormittag auf Instagram mit. Grund ist das heftige Unwetter, das in der Nacht auf Samstag über Marktoberdorf zog. „Das Festivalgelände ist nicht mehr betretbar“, heißt es vonseiten der Veranstalter. Die Enttäuschung ist groß. Denn hinter dem Festival steckt eine Menge Arbeit.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden