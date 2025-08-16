Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Marktoberdorf
Icon Pfeil nach unten

Vektol-Festival 2025 in Marktoberdorf wegen Unwetter abgesagt

Marktoberdorf

„Das tut jetzt richtig weh“: Vektol-Festival für heute abgesagt

Eine traurige Nachricht für alle Partyfans: Das Vektol-Festival in Marktoberdorf muss abgebrochen werden. Das Gelände ist nicht mehr betretbar.
Von Stefanie Gronostay und Linda Rossmanith
    • |
    • |
    • |
    Freitag wurde auf dem Vektol-Festival in Marktoberdorf noch gefeiert. Samstag muss jedoch abgesagt werden.
    Freitag wurde auf dem Vektol-Festival in Marktoberdorf noch gefeiert. Samstag muss jedoch abgesagt werden. Foto: Linda Rossmanith

    Das Vektol-Festival in Marktoberdorf muss abgebrochen werden. „Schweren Herzens“ teilten das die Organisatoren am Samstagvormittag auf Instagram mit. Grund ist das heftige Unwetter, das in der Nacht auf Samstag über Marktoberdorf zog. „Das Festivalgelände ist nicht mehr betretbar“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

    Zum Festival-Auftakt am Freitag kamen 1400 Besucherinnen und Besucher.
    Zum Festival-Auftakt am Freitag kamen 1400 Besucherinnen und Besucher. Foto: Linda Rossmanith

    Vektol-Festival in Marktoberdorf als Besuchermagnet

    Das Vektol-Festival in Marktoberdorf ist längst kein Geheimtipp mehr. Tausende Partyfans pilgerten in den vergangenen Jahren zur „wohl schönsten Kuhweide der Welt“ nach Marktoberdorf. Beim Kochlöffel-Kreisel war jeweils zwei Tage lang Musik, Genuss und Miteinander geboten. So war auch der Plan für dieses Jahr. Das Programm für Freitag, 15. August, und Samstag, 16. August, stand. Und die Partygäste kamen.

    Doch nun hat das Wetter dem Festival einen Strich durch die Rechnung gemacht. Starker Regen, Wind und Hagel zogen in der Nacht auf Samstag über die Ostallgäuer Kreisstadt. Und auch der Wetterbericht für Sonntag verspricht mit schweren Unwetterwarnungen. Da in diesem Fall die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher nicht gewährleistet werden könnte, beschlossen die Organisatoren, das Vektol-Festival für Samstag abzusagen. „Das tut jetzt richtig weh“, schreiben sie.

    Das sagen die Besucher zur Absage

    Die Nachricht trifft viele Partyfans. „So schade. Die ganze Arbeit, die ihr reingesteckt habt“, schreibe eine Followerin. „Oh nein, aber riesen Dank für gestern“, schreibt eine andere. Der Festival-Auftakt am Freitag hätte wahrlich nicht besser sein können. 1400 Besucherinnen und Besucher feierten bei (noch) schönsten Wetter zu der Musik „Clear Coast“, „Ceci“, „Lisl“, „Modwolve“ und vielen mehr. „Es war der Hammer“, bringt es eine Besucherin auf den Punkt.

    Am Freitag wurde noch ordentlich auf der Vektol-Bühne in Marktoberdorf gefeiert.
    Am Freitag wurde noch ordentlich auf der Vektol-Bühne in Marktoberdorf gefeiert. Foto: Linda Rossmanith
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden