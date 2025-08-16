„Das tut jetzt richtig weh“: Vektol-Festival für heute abgesagt

Das Vektol-Festival in Marktoberdorf muss abgebrochen werden. „Schweren Herzens“ teilten das die Organisatoren am Samstagvormittag auf Instagram mit. Grund ist das heftige Unwetter, das in der Nacht auf Samstag über Marktoberdorf zog. „Das Festivalgelände ist nicht mehr betretbar“, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Icon vergrößern Zum Festival-Auftakt am Freitag kamen 1400 Besucherinnen und Besucher. Foto: Linda Rossmanith Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Zum Festival-Auftakt am Freitag kamen 1400 Besucherinnen und Besucher. Foto: Linda Rossmanith

Vektol-Festival in Marktoberdorf als Besuchermagnet

Das Vektol-Festival in Marktoberdorf ist längst kein Geheimtipp mehr. Tausende Partyfans pilgerten in den vergangenen Jahren zur „wohl schönsten Kuhweide der Welt“ nach Marktoberdorf. Beim Kochlöffel-Kreisel war jeweils zwei Tage lang Musik, Genuss und Miteinander geboten. So war auch der Plan für dieses Jahr. Das Programm für Freitag, 15. August, und Samstag, 16. August, stand. Und die Partygäste kamen.

Doch nun hat das Wetter dem Festival einen Strich durch die Rechnung gemacht. Starker Regen, Wind und Hagel zogen in der Nacht auf Samstag über die Ostallgäuer Kreisstadt. Und auch der Wetterbericht für Sonntag verspricht mit schweren Unwetterwarnungen. Da in diesem Fall die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher nicht gewährleistet werden könnte, beschlossen die Organisatoren, das Vektol-Festival für Samstag abzusagen. „Das tut jetzt richtig weh“, schreiben sie.

Das sagen die Besucher zur Absage

Die Nachricht trifft viele Partyfans. „So schade. Die ganze Arbeit, die ihr reingesteckt habt“, schreibe eine Followerin. „Oh nein, aber riesen Dank für gestern“, schreibt eine andere. Der Festival-Auftakt am Freitag hätte wahrlich nicht besser sein können. 1400 Besucherinnen und Besucher feierten bei (noch) schönsten Wetter zu der Musik „Clear Coast“, „Ceci“, „Lisl“, „Modwolve“ und vielen mehr. „Es war der Hammer“, bringt es eine Besucherin auf den Punkt.

Icon vergrößern Am Freitag wurde noch ordentlich auf der Vektol-Bühne in Marktoberdorf gefeiert. Foto: Linda Rossmanith Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Am Freitag wurde noch ordentlich auf der Vektol-Bühne in Marktoberdorf gefeiert. Foto: Linda Rossmanith