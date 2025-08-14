Icon Menü
Vektol-Festival in Marktoberdorf: Der Aufbau, das Team und die wichtigsten Informationen

Ein Blick hinter die Kulissen

Das macht das Vektol-Festival im Allgäu so besonders

Am Wochenende startet das Vektol-Festival in Marktoberdorf in die vierte Runde. Dabei helfen viele Freiwillige beim Aufbau. Ein Rundgang über das Gelände.
Von Linda Rossmanith
    Das Vektol-Festival steckt mitten im Aufbau. Ein Rundgang über das Gelände.
    Das Vektol-Festival steckt mitten im Aufbau. Ein Rundgang über das Gelände. Foto: Linda Rossmanith

    Schritt für Schritt verwandelt sich die unscheinbare Kuhweide am Rösle-Kreisel in ein buntes, pulsierendes Festivalgelände. Silberne Bauzäune ziehen bereits klare Grenzen und über dem frisch errichteten Eingang prangt in großen hölzernen Buchstaben das Wort „Vektol“. Obwohl der erste Beat offiziell erst am Freitagabend aus den Boxen hallt, wuseln schon jetzt zwischen parkenden Autos Helferinnen und Helfer umher. Musik und Stimmfetzen schweben durch die Luft, Werkzeug klirrt.

