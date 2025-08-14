Das macht das Vektol-Festival im Allgäu so besonders

Schritt für Schritt verwandelt sich die unscheinbare Kuhweide am Rösle-Kreisel in ein buntes, pulsierendes Festivalgelände. Silberne Bauzäune ziehen bereits klare Grenzen und über dem frisch errichteten Eingang prangt in großen hölzernen Buchstaben das Wort „Vektol“. Obwohl der erste Beat offiziell erst am Freitagabend aus den Boxen hallt, wuseln schon jetzt zwischen parkenden Autos Helferinnen und Helfer umher. Musik und Stimmfetzen schweben durch die Luft, Werkzeug klirrt.
Ein Blick hinter die Kulissen
