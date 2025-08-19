„Kräfte sammeln“: So geht es der Vektol-Familie nach der Festival-Absage in Marktoberdorf

Noch am Sonntag waren die Spuren sichtbar: Tiefe Furchen zogen sich durch den Schlamm. Wo wenige Tage zuvor noch ein gut befestigter Weg zum Festivalgelände geführt hat, war nun ein Gemisch aus Regenpfützen und Matsch zu sehen. Am Wegesrand lag ein durchnässtes Pappschild. „Vektol Festival“ war darauf zu lesen. Und tatsächlich hätte alles so schön werden können - wenn nicht das Gewitter gekommen wäre. Dort - auf der wohl schönsten Kuhweide im Allgäu, wie die Veranstalter zu sagen pflegen - dort, zwischen den Bäumen mit Blick auf den freien Himmel, hatten sich Tausende Fans darauf gefreut, friedlich miteinander zu feiern. Doch dann kam der Regen und kurz darauf die Schock-Nachricht: Das Vektol-Festival in Marktoberdorf muss abgesagt werden.
Nach Schocknachricht
