Bauarbeiten an der VG Biessenhofen: Kosten bleiben unter veranschlagten Ausgaben

Die Sanierung und der Umbau des Gebäudes der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Biessenhofen sind nun rechnerisch weitestgehend abgeschlossen. Die Kosten liegen derzeit bei 1,69 Millionen Euro und damit unter den veranschlagten Ausgaben in Höhe von 1,75 Millionen Euro, erklärte VG-Vorsitzender Wolfgang Eurisch in der Gemeinschaftsversammlung. Geschäftsstellenleiterin Angela Unger berichtete über die im Altbestand während der Bauphase zusätzlich dazugekommenen Arbeiten, wie beispielsweise den Austausch des kompletten Abwasser- und Wasserleitungssystems und den Einbau eines Behinderten-WCs. Das gesamte Gebäude ist nun in allen Etagen barrierefrei.

