„Hoffen auf gesteigerten Umsatz“: Einzelhändler sind optimistisch fürs Weihnachtsgeschäft

Lichterketten blinken in den Schaufenstern, der Weihnachtsbaum prunkt am Marktplatz und erster Schnee hüllt die Stadt in Weiß: Langsam macht sich die Weihnachtsstimmung in Marktoberdorf breit. Mit ihr die Aufgabe, passende Geschenke für die Liebsten zu finden. Deswegen zieht es viele Marktoberdorfer in die Geschäfte der Kreisstadt. Bei einem Rundgang durch die Innenstadt wird klar, dass die Marktoberdorfer Einzelhändler dieses Jahr optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft blicken. Sie erhoffen sich einen gesteigerten oder zumindest gleichbleibenden Umsatz im Vergleich zu dem vergangenen Jahr.

