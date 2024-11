Treffen der Marktoberdorfer Grüne: Worauf es Wahlkreiskandidatin Maria Wißmiller ankommt

„Wir Grüne bleiben am Ball“: Unter diesem Motto hat sich der Marktoberdorfer Ortsverband von Bündnis 90/ Die Grünen zu ihrer Mitgliederversammlung getroffen. Der Vorstand informierte seine Mitglieder über die Aktionen im vergangenen Jahr. Neben der Veranstaltung zum Weltfrauentag in der Filmburg lag der Schwerpunkt dabei auf dem Engagement in der Arbeitsgemeinschaft „Demokratie leben!“, wo Ortssprecher Ralf Molocher maßgeblich die Demo gegen Rechtsextrem im Januar sowie das Fest der Demokratie am 3. Oktober mit vorbereitete.

Sehr interessant für die Versammlungsteilnehmer war laut Grünen-Pressemitteilung auch der Bericht der Grünen Fraktionsmitglieder über ihre Arbeit im Stadtrat. Jörg Schneider (zugleich Schulleiter) informierte über den laufenden Neubau seiner Martinsschule sowie über die Pläne zur Erweiterung der Adalbert-Stifter-Schule.

Marktoberdorfer Grüne wollen mehr Energie aus erneuerbaren Quellen

Der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Dr. Simon Behr, beantwortete Fragen zu den städtischen Finanzen und zu seiner Arbeit im Kulturausschuss. Fraktionssprecher Georg Martin ergänzte Informationen über den geplanten Ausbau der Fernwärme und über weitere Maßnahmen zur nachhaltigen Energiegewinnung.

Alle befürworteten in der Versammlung, dass sich die Grünen in und für Marktoberdorf auch weiterhin dafür einsetzen, dass die Energieversorgung immer mehr aus erneuerbaren Quellen kommt, der ÖPNV „noch besser wird“ und Bürgerinnen und Bürger sicher und bequem mit dem Fahrrad durch Marktoberdorf fahren können, wie es in der Mitteilung heißt. Außerdem war die aktuelle politische Lage Gegenstand der Debatte. Wahlkreiskandidatin Maria Wißmiller rief die Mitglieder in einer motivierenden Rede zu einem aktiven Bundestagswahlkampf auf.

Wahlkreiskandidatin der Grünen, Maria Wißmiller, spricht bei der Ortsversammlung

„Die Natur schützt unsere Wirtschaft, sie schützt unsere Gesundheit und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Besonders unsere Allgäuer Kulturlandschaft ist traditionell geprägt von der Landwirtschaft, wo auch meine Wurzeln liegen. Mir geht es darum, genau diese Bereiche pragmatisch zusammenzudenken. Wir brauchen intakte natürliche Lebensgrundlagen für ein gutes Leben für uns alle. Dafür stehe ich. Und darüber und mehr wollen wir in den nächsten Wochen mit den Leut‘ ins Gespräch kommen“, sagte Maria Wißmiller.