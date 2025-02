Ostallgäuer AfD beklagt „hohen Verlust an Wahlplakaten“

Die AfD beklagt einen erheblichen Schwund an Wahlplakaten. Laut eigener Zählung sind in den vergangenen Wochen allein im Raum Marktoberdorf mindestens 20 Plakate verschwunden oder zerstört worden. Nicht nur in Marktoberdorf, auch in Füssen, Buchloe und der Umgebung sei „ein hoher Verlust von AfD-Wahlplakaten zu verzeichnen“, sagt der Ostallgäuer AfD-Vorsitzende Wolfgang Dröse.

Mann wird in Füssen auf frischer Tat ertappt

In Buchloe wurden laut Angaben der Partei mindestens 18 Plakate zerstört, in Füssen waren es 17. Dort erwischte die Polizei einen Mann auf frischer Tat. Ein 40-Jähriger war Ende Januar dabei beobachtet worden, wie er zwei Wahlplakate abriss und in sein Auto lud. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann im Anschluss und fand die Plakate. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West bestätigte auf Anfrage der Redaktion, dass es sich dabei um zwei Wahlplakate der AfD handelte. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige.

Generell hat die Polizei in den vergangenen Wochen von immer wieder zerstörten Plakaten berichtet. „Seit Ende Januar haben bislang unbekannte Täter im Stadtgebiet Marktoberdorf mehrere Wahlplakate von städtischen Plakatwänden abgerissen und entwendet. Der entstandene Schaden liegt mittlerweile im dreistelligen Bereich“, teilte die Polizei mit.

Beim Zerstören von Plakaten handelt es sich keineswegs um ein Kavaliersdelikt, sondern um Sachbeschädigung, informierte die Polizei bereits in der Vergangenheit. Wer erwischt wird, muss zahlen.

Polizei Marktoberdorf sucht Zeugen

Erst am vergangenen Wochenende, in der Nacht auf den 9. Februar, kam es zu einer solchen Sachbeschädigung. Wie die Polizei berichtet, randalierten Unbekannte in Marktoberdorf. Sie warfen eine Plakatwand mit Wahlplakaten, einen Holzzaun und mehrere Bänke um. Bei einer Tankstelle wurde ein Schild demoliert, ebenso ein Verkehrszeichen. Bei einer Bäckerei wurde ein Fahrradständer über einen Zaun geworfen und somit zerstört (wir berichteten). Die Polizei Marktoberdorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08342/96040.