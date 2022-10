Mit ihrem Geschäft Into the Wild in Augsburgs Innenstadt verfolgt Sophia Humbaur ein neues Konzept, das bei Kunden ankommt. Doch mit so vielen Hürden hatte sie nicht gerechnet.

Von Ina Marks

26.10.2022 | Stand: 08:22 Uhr

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.