15-Minuten-Blockaden in Augsburg sind der Gegenentwurf zu den Klima-Klebern

Augsburger Klimaaktivisten machen mit Kurz-Blockaden auf ihre Anliegen aufmerksam. Während andernorts die Klima-Kleber eskalieren, ist die Stimmung in Augsburg entspannt.

17.05.2023 | Stand: 08:56 Uhr

Dienstagmorgen, 8 Uhr. In Berlin blockieren Klimaaktivisten der "Letzten Generation" die Stadtautobahn und weitere Straßen. Sie kleben sich fest und betonieren ihre Hände auf der Fahrbahn ein. Der Einsatz der Polizei dauert Stunden. Die Beamten setzen Trennschleifer und Meißel ein, um die Demonstranten von der Straße zu bringen. In der Politik wird aufgeregt diskutiert, wie man mit den Protesten umgehen soll. Ganz anders die Situation zur selben Zeit in Augsburg, an der Kreuzung der Rosenaustraße mit der Pferseer Straße. Auch hier gehen Klimaschützer und Radaktivisten auf die Straße, sie blockieren 15 Minuten lang eine Seite der Kreuzung. Doch Aufregung gibt es keine. Mehrere Polizisten leiten den Verkehr um und sorgen für die Sicherheit der Demonstranten. Am Ende bedankt sich einer der Polizisten bei den Aktivisten für die gute Zusammenarbeit. "Bis zum nächsten Mal", sagt der uniformierte Beamte mit einem Lächeln.

