Dritte Oben-ohne-Demo in Augsburg: Was hat sich seit dem ersten Protest getan?

Am Freitag protestiert das Oben-ohne-Kollektiv gegen patriarchale Strukturen und die Sexualisierung von Körpern – zum dritten Mal. Was bewirken die Demos?

14.07.2023 | Stand: 08:53 Uhr

Nackte Brüste gegen gesellschaftliche Tabus: Mit einem Demozug quer durch die Innenstadt will das Augsburger Oben-ohne-Kollektiv am Freitag gegen die Stigmatisierung von Körpern protestieren.

Dabei geht es auch um die Frage, warum etwa im Freibad zwischen weiblichen und männlichen Brüsten unterschieden wird – und warum Oben-ohne für viele nach wie vor ein No-Go ist. Im dritten Jahr blicken die Organisatorinnen zudem darauf, was sich seit ihren Protesten 2021 und 2022 getan hat und wie sie nun weitermachen wollen.

Freibäder erlauben Oben-ohne: "Das geht aus unseren Kämpfen hervor"

Lucia Reng ist Oben-ohne-Aktivistin der ersten Stunde in Augsburg. Die Studentin betont: "Allen voran steht bei unserer Demo ein Oben-ohne-Block. Mitmachen kann dahinter aber jede und jeder – ganz egal, ob Oben-Mit oder Oben-Ohne." Ihre Mitstreiterin Theresa erklärt: "Wir haben die Hürden bewusst so niedrig wie möglich gestaltet, damit sich alle wohlfühlen, die sich für das Thema einsetzen wollen."

Die Tatsache, dass Oben-Ohne-Sein für alle in einigen Freibädern Deutschlands nicht nur geduldet, sondern offiziell für alle möglich ist, werten die Aktivistinnen als Erfolg, sagt Reng: "Das geht aus Kämpfen hervor, die unsere Bewegung ausgefochten hat. Wir merken, wir können was erreichen." Gleichzeitig sehen die Augsburgerinnen Luft nach oben: "Es reicht nicht, dass ein paar Bäder das erlauben. Und es geht um ein Umdenken nicht nur unter jungen Leuten." Aus diesem Grund wollen die Aktivistinnen verschiedene Gruppen der Gesellschaft ansprechen.

Oben-ohne-Demo in Augsburg 2023: Was hat sich seit dem ersten Protest getan?

Los geht es mit der Demo laut Veranstaltern am Freitag um 17 Uhr am Ulrichsplatz mit Redebeiträgen. Dann führt ein Demozug auf einer Route von insgesamt drei Kilometern mit Trommeln, Pfeifen und Plakaten über den Milchberg durch die Bäckergasse und die Gassen der Altstadt.

Am Alten Stadtbad machen die Aktivistinnen Halt und ziehen Bilanz, was sich in Sachen Oben-ohne-Baden in Augsburg und anderen Städten getan hat. Im Anschluss geht es weiter über Rathausplatz und Fuggerplatz zum Königsplatz, wo jede und jeder zum Mikro greifen kann, um etwas zum Thema beizutragen. Danach führt die Demo über Moritzplatz und Maxstraße zurück zum Ulrichsplatz.