Anfahrt, Einlasskontrollen, Sperrungen: Das sollten Sommernächte-Besucher wissen

Im neuen Fußgängerzonen-Teilstück der Maximilianstraße ist jetzt viel freier Platz. Das wird sich ganz schnell ändern. Das Stadtfest startet am Donnerstag.

27.06.2023 | Stand: 08:00 Uhr

Die Maximilianstraße sieht am Sonntag anders aus als zuletzt. Im Teilstück zwischen Merkurbrunnen und Herkulesbrunnen, das in einem einjährigen Versuch als Fußgängerzone ausgewiesen ist, fehlen Sitzmöglichkeiten. Angekündigt wird an Fahrradständern, dass sie ebenfalls nicht mehr lange stehen werden. Es sind Vorboten für das Augsburger Stadtfest, das am Donnerstag, 29. Juni, beginnt. Die Sommernächte dauern bis Samstag, 1. Juli. Mit zehntausenden Besuchern wird gerechnet. Große Teile der Innenstadt werden zur Festzone. An vielen Plätzen ist etwas geboten. Wegen des Stadtfestes müssen Anwohner mit Einschränkungen leben. Für Festbesucher gibt es ebenfalls Regelungen. Ein Überblick.

SperrungenDer direkte Veranstaltungsbereich wird von Montag, 26. Juni, 6 Uhr bis einschließlich Montag, 3. Juli, 20 Uhr für den öffentlichen Durchgangsverkehr gesperrt. Die Regelung betrifft Rathausplatz, Maximilianstraße (in ganzer Länge), Fuggerplatz, Philippine-Welser-Straße, Bürgermeister-Fischer-Straße, Ulrichsplatz, Moritzplatz und Martin-Luther-Platz. Beim Großteil der Straßen handelt es sich aber ohnehin um eine Fußgängerzone.

Festzeiten Das Stadtfest läuft von Donnerstag bis Samstag jeweils von 17 bis 1 Uhr. Das Bühnenprogramm endet um Mitternacht.

Zufahrtsmöglichkeiten An den drei Festtagen (Donnerstag bis Samstag) ist jeweils ab 16 Uhrdie Zufahrt für Fahrzeuge, E-Scooter und Fahrräder im gesamten Festbereich vollständig gesperrt. Dies gilt auch für Besitzer einer Ausnahmegenehmigung zum Befahren der Fußgängerzone Maxstraße, so die Stadt. Wer mit demFahrrad unterwegs ist, soll es in der Festzone schieben. Fahrräder sollen nicht auf der Straße abgestellt werden.

Lärmschutz Im Sinne desLärmschutzes wird das Bühnenprogramm um Mitternacht beendet, informiert Ekkehard Schmölz von Augsburg Marketing. Die Gesellschaft organisiert im Auftrag der Stadt die Augsburger Sommernächte. Die Gastronomiestände schließen an den drei Festtagen um 1 Uhr. An den Bühnen finden laut Schmölz regelmäßige Lärmpegelmessungen durch geschulte Techniker statt, die auch gewissenhaft protokolliert werden. Zusätzlich werden an den Ständen Lautstärkebegrenzer installiert.

Lieferverkehr An den Veranstaltungstagen (29. Juni – 1. Juli) sind die gesperrten Straßen für den Liefer- und Ladeverkehr des Einzelhandels von 6 bis 16 Uhr befahrbar. Die Zufahrt in die Maximilianstraße erfolgt von der Heilig-Grab-Gasse, Weiten Gasse oder Hallstraße.

AbschleppenFahrzeuge, die sich ab 16 Uhr noch im direkten Veranstaltungsbereich befinden, werden kostenpflichtig entfernt. Um dies zu vermeiden, sollten die Fahrer entsprechend informiert werden. Schmölz: "Wir empfehlen, eine Handynummer gut sichtbar im Fahrzeug zu platzieren."

EinlasskontrollenSicherheitspersonal führt an den Zugängen in der Bürgermeister-Fischer-Straße, am Ulrichsplatz sowie in derKarolinenstraße und in der Festzone Taschenkontrollen durch. Aus Sicherheitsgründen, so der Veranstalter, sind in der Festzone keine großen Rucksäcke und Taschen gestattet. Kleine Rucksäcke, Handtaschen, Turnbeutel und Jutetaschen gehen in Ordnung.

Videoüberwachung Um die Sicherheit der Augsburger Sommernächte zu erhöhen, wird die Polizei eine mobile Videoüberwachungsanlage installieren. Diese diene vor allem der Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, dem Erkennen von verdächtigen Gegenständen oder Personen, so Augsburg Marketing. Zudem könne erkannt werden, ob in Teilen der Festzone zu viele Menschen unterwegs sind. Die Videoüberwachung erfolgt ausschließlich im öffentlichen Veranstaltungsraum. Es werden nur Bild- und keine Tonaufnahmen gemacht, heißt es. Die Aufnahmen würden nach einer Aufbewahrungsfrist von maximal zwei Wochen gelöscht. Bilddaten, die im Nachhinein als Beweismittel benötigt werden, dürfen länger gespeichert werden.

Nahverkehr Von Donnerstag, 29. Juni, bis Samstag, 1. Juli, fährt die Straßenbahnlinie 1 jeweils ab 17 Uhr nur zwischen Göggingen und dem Königsplatz. Dort wird die Linie mit der Straßenbahnlinie 4 nach Oberhausen Nord P+R verknüpft. Zwischen Lechhausen/Neuer Ostfriedhof und Königsplatz fährt der Ersatzbus B1 über Staatstheater, Pilgerhausstraße und Karlstraße. Die Haltestellen Rathausplatz und Moritzplatz können nicht angefahren werden. Die Linie 2 fährt vom 29. Juni bis einschließlich 1. Juli ab 17 Uhr zwischen Wertachbrücke und Königsplatzüber die Trasse der Linie 4. Der Ersatzbus B2 fährt zwischen Oberhausen Bahnhof über Wertachbrücke, Fischertor, Karlstraße, Hauptbahnhof zum Königsplatz. Da die Haltestellen Moritzplatz und Ulrichsplatz von Montag, 26. Juni bis einschließlich Sonntag, 2. Juli nicht angefahren werden können, kommt es zu Fahrplanänderungen der Buslinien 22 und 32. Linie 22: vom Hauptbahnhofüber Königsplatz, Theodor-Heuss-Platz, Rotes Tor, Hochschule und Margaret weiter Richtung Firnhaberau. Linie 32: vom Hauptbahnhofüber Königsplatz, Theodor-Heuss-Platz, Rotes Tor, Hochschule weiter Richtung Zoo.