Moin! Kiosk am Augsburger Kuhsee soll Lust auf die Nordsee machen

"Pier 3" heißt das neue Projekt von Gastronom Stefan "Bob" Meitinger in Augsburg. Mit Liebe zum Detail wird Bezug zu Sylt gekommen. Es gibt aber ein Problem.

11.08.2023 | Stand: 10:51 Uhr

Einige blau-weiße Strandkörbe stehen jetzt nahe am Kuhsee. Sylt ist auf jedem Strandkorb zu lesen. Die Körbe gehören als Mobiliar zu einem Kiosk, der in dieser Woche eröffnet hat. Zu den angebotenen Speisen zählen unter anderem Lachsstullen sowie Fish and Chips. "Pier 3 am Kuhsee" ist das neueste Projekt von Gastronom Stefan "Bob" Meitinger.

Manches erinnert am Kuhsee an die Nordsee. Bei der Eröffnung war es windig, wie man es auch im Norden am Meer kennt. Der Kiosk wurde entsprechend umgebaut, um ein wenig Meeresatmosphäre nach Augsburg zu bringen. Ein Teilbereich des Areals ist mit Sand aufgeschüttet.

Pier 3 am Kuhsee: Augsburger Panther gehören zu den Eröffnungsgästen

Am Eröffnungstag gehörten Brauerei-Chef Sebastian Priller (Riegele) sowie Panther-Boss Lothar Sigl und Sportmanager Duanne Moeser zu den Gästen. Sie sind Geschäftspartner von Meitinger. Im Curt-Frenzel-Stadion des Augsburger Eishockeyclubs betreibt der Gastronom die Terrasse mit Blick auf die Eisfläche.

Wer nun am "Pier 3" draußen sitzt, hat Blick auf den Kuhsee. Es gilt das Prinzip der Selbstbedienung am Ausschank. Geplant sind regelmäßige Konzerte. Auch in den Wintermonaten ist an einen Betrieb gedacht. Für Besucher gibt es gegenwärtig ein Problem. Direkt am Kiosk sind keine Toiletten. Der Weg führt über einige hundert Meter zu zwei anderen Sanitäranlagen.

