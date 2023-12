Stadt Augsburg kritisiert Zoodirektorin wegen Pavian-Abgabe

Die zwei Affen leben nun im Forschungszentrum, künftig will sich die Stadt stärker in solche Entscheidungen einmischen. Warum die Universität nicht mit Primaten forscht.

06.12.2023 | Stand: 08:59 Uhr

Die Stadt Augsburg will sich als alleinige Gesellschafterin künftig stärker in die Belange des Zoos einbringen, wenn es um die Abgabe von Tieren geht. Das erklärte Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) als Reaktion auf die Übermittlung zweier Paviane an das Deutsche Primatenforschungszentrum (DPZ) in Göttingen auf Anfrage unserer Redaktion. Zwar obliege die Führung der Geschäfte Direktorin Barbara Jantschke und zum laufenden Geschäftsgang gehöre auch die Abgabe von Tieren. "Die Entscheidung und Verantwortung liegt bei Frau Jantschke ", betont Erben . Trotzdem wird die Stadt nach eigenen Aussagen künftig mehr Einfluss auf solche umstrittenen Vorhaben des Zoos nehmen.

