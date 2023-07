Sturm, Hitze, Trockenheit: So trifft der Klimawandel auch Augsburger Biergärten

Bäume in den Augsburger Biergärten müssen teils mit großem Aufwand gepflegt werden. Ein Garten war nach dem Sturm zu, bei einem anderen ist die Aussicht getrübt.

20.07.2023 | Stand: 18:03 Uhr

Ein Platz im Schatten großer Bäume, dazu ein kühles Getränk: Die Biergärten in Augsburg sind gute Orte, um im Sommer der Hitze zu entfliehen. Doch der Klimawandel mit heißeren Sommern, häufigeren Unwettern und längeren Trockenphasen setzt auch den Biergärten zu. Nach dem Gewittersturm in der vorigen Woche, der mit bis zu 120 Stundenkilometern über Augsburg gefegt ist, musste der Biergarten der Brauerei Riegele nahe dem Hauptbahnhof für einige Tage geschlossen bleiben. Es bestand die Gefahr, dass aus den großen Bäumen Äste herunterfallen könnten. Die Brauerei muss inzwischen große Anstrengungen unternehmen, um den alten Baumbestand zu erhalten. Auch andere Biergärten in der Stadt spüren die Folgen des veränderten Klimas - nicht nur bei den Bäumen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.