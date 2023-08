Um Himmels Willen: Diese zwei jungen Männer wollen Priester werden

Sie sind jung, männlich – und haben ein Ziel: katholische Priester werden. Warum, gerade heute? Vom langen Ausbildungsweg, dem Zölibat – und einem besonderen Anruf.

Von Philipp Scheuerl

09.08.2023 | Stand: 09:44 Uhr

In einem großen, weitläufigen Garten steht ein Pavillon, darunter ein runder Holztisch mit brennenden Kerzen. Die Umgebung ist ruhig und friedlich. Zwei junge Männer haben an diesem Nachmittag Platz genommen und beginnen, von ihrem außergewöhnlichen Leben zu erzählen. Sie lernen einen uralten Beruf, den eigentlich jeder kennt. Ihre Arbeitgeberin zumindest – die kennen alle. Sie hat tausende Niederlassungen in Deutschland, selbst in den kleinsten Ortschaften. Lange kamen die Menschen dort wöchentlich hin. Doch heute wollen immer weniger Menschen damit zu tun haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.