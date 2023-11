Warum Dürers Fugger-Porträt seit eineinhalb Jahren nicht zu sehen ist

Ein berühmtes Dürer-Gemälde hängt in der Augsburger Katharinenkirche, doch die ist geschlossen. Für die Sanierung ist die Stadt zuständig, sie steht vor Hürden.

23.11.2023 | Stand: 13:29 Uhr

Wer in Augsburg einen echten Dürer sehen möchte, findet ihn in der Katharinenkirche in der Maximilianstraße : Dort wird sein Porträt von Jakob Fugger dem Reichen gezeigt. Seit über eineinhalb Jahren allerdings hängt das berühmte Gemälde dort, ohne einen Besucher gesehen zu haben: Die Augsburger Dependance der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen ist seit März 2022 geschlossen - aus statischen Gründen. Dass sich die Wiedereröffnung wohl noch länger zieht, liegt auch an den verzwickten Besitzverhältnissen.

