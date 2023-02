Corona-Regeln in Europa: Was gilt noch in welchem Land?

Welche Corona-Regeln gibt es in Europa noch im Februar 2023? Hier bekommen Sie einen Überblick über die aktuellen Regelungen und Maßnahmen.

06.02.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Viele Leute planen aktuell ihren Jahresurlaub. Dabei vergessen viele allerdings, dass es einen Faktor gibt, der noch immer die Reiseplanungen beeinflussen kann: die Regeln zur Corona-Pandemie. Zwar flachen zumindest in Deutschland die Covid-19-Schutzmaßnahmen ab. Doch wie halten es andere Länder in Europa damit? Wo gelten besondere Pflichten zur Einreise und beim Aufenthalt? Und wie gehen die unterschiedlichen Staaten mit einer Corona-Infektion um?

In diesem Artikel sind die europäischen Länder mit ihren Corona-Regeln in alphabetischer Reihenfolge aufgeschlüsselt.

Belgien: Welche Corona-Regeln gibt es?

Im Gegensatz zu Deutschland hat Belgien die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln bereits im Mai 2022 gekippt. Nur in medizinischen Einrichtungen - wie etwa in Krankenhäusern, Arztpraxen und Apotheken - muss weiterhin der Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Ansonsten bleibt das Tragen einer Maske, empfohlen in Innenräumen, an stark frequentierten Orten und dort, wo ein Abstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann.

Wer nach Belgien einreisen möchte und eines der drei Covid-19-Zertifikate (Impfung, Test oder Genesung) nachweisen kann, muss sich weder testen noch in Quarantäne.

Bulgarien: Keine Corona-Regeln

Von allen Staaten in der ganzen EU hat Bulgarien die niedrigste Impfquote. Dennoch hat das Land alle Corona-Bestimmungen aufgehoben, und das schon im Herbst. Seit November 2022 gibt es keine verpflichtenden Corona-Maßnahmen mehr in Bulgarien.

Noch im vergangenen Sommer hatte Bulgarien nach Peru die zweithöchste Pro-Kopf-Todesrate durch Covid-19 auf der ganzen Welt. Der oberste Gesundheitsinspektor Angel Kuntschew sagte trotzdem im Sommer: „Die Zahl der Fälle wird weiter ansteigen, aber solange dies nicht zu einem schwereren Verlauf und zu einer Belastung des Gesundheitssystems führt und das Leben und die Gesundheit der Patienten nicht gefährdet, werden wir diese Situation in den Griff bekommen."

Dänemark: Keine Corona-Maßnahmen

Die Situation in Dänemark ist entspannt, hier wurden die Maßnahmen im Kampf gegen das Virus bereits vor einem Jahr beendet. Seit dem 1. Februar 2022 sind alle Corona-Beschränkungen wie Maskenpflicht, Kontakt-Beschränkungen, Corona-Pass und Sperrstunden aufgehoben. Covid-19 wird nicht mehr als gesellschaftskritische Krankheit eingestuft.

Frankreich: Maskenpflicht abgeschafft

Zuletzt war im deutschen Nachbarland Frankreich die Zahl der Neuinfektionen gestiegen, doch mittlerweile ist die Inzidenz niedriger als in Deutschland. In Frankreich gibt es deshalb keine Maskenpflicht mehr. Einrichtungen im Gesundheitsbereich können diese aber selbst auferlegen. Auch die Isolierung von Menschen mit positivem Corona-Test ist nun weggefallen.

Griechenland: Maskenpflicht gilt weiterhin

In Griechenland müssen zumindest Fahrgäste in öffentlichen Verkehrsmitteln und Besucher medizinischer Einrichtungen weiterhin eine Maske tragen. Wer keine Maske trägt, muss eigentlich eine Strafe in Höhe von 300 Euro zahlen - doch entsprechende Kontrollen gibt es aber laut der griechischen Gewerkschaft der Bahn- und Busfahrer schon lange nicht mehr.

Keine generelle Maskenpflicht gilt dagegen in öffentlich zugänglichen Innenräumen, auch Restaurants und Hotels können ohne Beschränkung betreten werden.

Großbritannien: keine Regeln mehr

In Großbritannien gibt es keine Corona-Regeln mehr. Bereits seit März 2022 müssen Großbritannien-Reisende, keinerlei Corona-Regeln mehr beachten. Weder Geimpfte noch Ungeimpfte müssen sich vor der Reise oder nach der Ankunft auf das Coronavirus testen lassen. Auch Grenz-Formulare zu Covid-19 sind abgeschafft.

Irland: alle Regeln aufgehoben

Irland hat es seinem Nachbarn Großbritannien gleichgetan: Für Reisen auf die "grüne Insel" gibt es keinerlei Reisebeschränkungen wegen Corona. Dies ist unabhängig vom Impfstatus oder Nachweis der Genesung.

Wer Symptome von Covid-19 entwickelt, soll sich weiterhin selbst zu isolieren. Dies ist jedoch nur eine Empfehlung. Außerdem gilt eine Maskenempfehlung in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Einrichtungen des Gesundheitswesens, dies ist jedoch keine gesetzliche Pflicht.

Italien: nahezu alle Maßnahmen aufgehoben

In "Bella Italia" müssen sich Urlauber keine großen Gedanken über Masken und Schnelltests mehr machen: Hier sind im öffentlichen Raum nahezu alle Maßnahmen aufgehoben. Im öffentlichen Verkehr und in der Gastronomie gilt die Maskenpflicht schon länger nicht mehr. Für das Personal im Gesundheitsbereich gilt voraussichtlich noch bis Ende April eine Maskenpflicht.

Die Einreise in das beliebteste Urlaubsland der Deutschen ist ebenfalls problemlos möglich: Seit Juni 2022 brauchen Reisende aus dem Ausland keinen Impfnachweis oder negativen Test mehr vorzuzeigen. Auch der Transit durch Österreich und die Schweiz ist ohne Einschränkungen erlaubt.

Achtung, wer sich in Italien mit Corona infiziert: Nach einem positiven Test gilt derzeit noch eine Isolationspflicht für mindestens 5 Tage. Die neue italienische Regierung erwägt aber, diese Bestimmung aufzuheben.

Island: Keine Corona-Regeln mehr

Island ist kurze Zeit später dem Vorgehen der Dänen gefolgt: Alle Infektionsschutzregeln für Covid-19 wurden an der isländischen Grenze aufgehoben, unabhängig vom Impfstatus der Bürger oder Touristen. Das Tragen von Masken und die Beachtung von Abstandsregeln werden jedoch bei Kontakt mit gefährdeten Personengruppen empfohlen, heißt es vom Auswärtigen Amt.

Kroatien: Beschränkungen aufgehoben

Auch Kroatien gilt als beliebtes Urlaubsland für die Deutschen. Das Land hat derzeit keine Corona-Beschränkungen mehr. Hotels, Restaurants, Cafés und andere Lokale sind geöffnet und können ohne 3G-Nachweis besucht werden. Auch in öffentlich zugänglichen Räumen und im öffentlichen Verkehr muss keine Maskenpflicht mehr beachtet werden.

Niederlande: Isolationspflicht bleibt

In den Niederlanden sind alle Einschränkungen wie 3G oder Maskenpflicht gefallen. Wer sich in den Niederlanden positiv auf das Corona-Virus testet, muss die noch immer geltende Isolationspflicht einhalten. Demnach müssen sich Infizierte für 5 Tage in Isolation begeben - bei anhaltenden Symptomen sind bis zu 10 Tage fällig. Urlauber aufgepasst: Die Heimreise mit dem eigenen Pkw nach Deutschland ist laut Informationen des ADAC dennoch möglich.

Norwegen: keine Einschränkungen

Norwegen hält es mit den Corona-Regeln wie Island und Dänemark: Derzeit bestehen keine speziellen Regeln oder Einschränkungen. Zur Isolation bei einer Infektion wird lediglich geraten. Einen nützlichen Katalog mit Fragen und Antworten rund um die Corona-Handhabung bietet die norwegische Gesundheitsbehörde auf ihrer Website an.

Österreich: Welche Corona-Regeln gelten?

Im deutschsprachigen Nachbarland Österreich gelten noch bestimmte Corona-Maßnahmen, auch wenn diese zuletzt deutlich gelockert wurden. In öffentlichen Verkehrsmitteln, Supermärkten, Apotheken und Drogeriemärkten gibt es in Österreich keine Maskenpflicht mehr. In Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen besteht weiter eine Pflicht zum Mundschutz. Diese soll allerdings am 30. April enden. In der Hauptstadt Wien besteht noch eine FFP2-Makenpflicht im ÖPNV und in Apotheken.

Generell gilt: In Hotels, Restaurants, Bars und Cafés sowie der Nachtgastronomie ist der Zutritt ohne 3G-Nachweis möglich. Es gibt keine allgemeine Sperrstunde mehr. Ab 30. Juni sind zudem Sonderregelungen einzelner Bundesländer nicht mehr möglich.

Polen: Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen

Polen behält vorerst die Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen bei. Die Regelung soll voraussichtlich bis Ende März 2023 gelten. Die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln ist schon seit Längerem gefallen.

Portugal: Was gilt in Portugal, auf Madeira und den Azoren?

Auch Portugal hat die Maskenpflicht in fast allen Bereichen aufgehoben - und das bereits im Spätsommer vergangenen Jahres. Vorgeschrieben ist das Tragen einer Maske nur noch in medizinischen Einrichtungen und Seniorenheimen.

Für Reisende nach Madeira oder auf die Azoren, die zu Portugal gehören, gilt: Bei einer Reise nach Madeira muss keine Gesundheitserklärung ausgefüllt werden. Auch weitere Nachweispflichten - wie Impfzertifikate oder Testnachweise - gibt es derzeit nicht. Auch auf den Azoren müssen sich Touristen nicht um Corona-Regeln Gedanken machen.

Schweden: Corona-Maßnahmen aufgehoben

Schweden hat das Virus in den Griff bekommen: Die Regierung hat alle im Lande geltenden Corona-Schutzmaßnahmen bereits vor einem guten Jahr aufgehoben, wie alle skandinavischen Länder. In der Öffentlichkeit muss seitdem weder eine Maske getragen noch ein Impfzertifikat oder ein negativer Test vorgelegt werden.

Isolation ist nach einem positiven Corona-Test zwar keine Pflicht mehr, wird jedoch empfohlen. Laut dem ADAC ist die Heimreise für deutsche Touristen mit dem eigenen Pkw problemlos möglich.

Schweiz: Ausnahmen für einzelne Kantone möglich

Auch die Schweiz hat ihre Corona-Vorschriften abgeschafft. Im öffentlichen Verkehr endete die Maskenpflicht im April 2022. In allen anderen Bereichen - etwa in Geschäften, Restaurants oder Kultur- und Freizeiteinrichtungen - ist sie schon länger entfallen. Einzelne Kantone können aber weiterhin für Veranstaltungen oder ähnliches Maßnahmen wie eine Maskenpflicht auferlegen, wenn sie es für notwendig halten.

Die Eidgenossen schafften auch die Einreisevorschriften ab. Seitdem müssen Reisende beim Grenzübertritt in die Schweiz keinen Impf- oder Testnachweis mehr vorlegen und auch keine Einreiseanmeldung mehr ausfüllen.

Spanien: Maskenpflicht fällt weitgehend

Die Regierung von Spanien war bei der Lockerung der Corona-Regeln besonders vorsichtig. Erst vor einem Jahr war die Maskenpflicht im Freien abgeschafft worden, die Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr sowie in Flugzeugen fällt am 8. Februar 2023. Bis zu diesem Zeitpunkt muss noch in allen Flugzeugen, die in Spanien starten oder landen – also auch bei Flügen von und nach Deutschland, ein Mundschutz getragen werden. In medizinischen Einrichtungen muss außerdem auch noch weiterhin der Mundschutz draufbleiben.

Tschechien: Isolierung bleibt bestehen

Im Nachbarland Tschechien gelten keine Corona-Vorschriften mehr. Das gilt sowohl für Ein- und Durchreise als auch für den Aufenthalt in der Tschechischen Republik. Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr hat die tschechische Regierung im April 2022 abgeschafft.

Doch Vorsicht: Covid-19 bleibt eine meldepflichtige Erkrankung. Bei einer nachweislichen Infektion ordnen die Behörden eine siebentägige häusliche Isolierung an.

Türkei: Corona-Regeln weitgehend aufgehoben

In der Türkei gibt kaum noch Beschränkungen, hier sind die Corona-Regeln innerhalb des Landes weitgehend aufgehoben. Zum weiteren Eindämmen der Pandemie wird weiterhin empfohlen, zu Personen außerhalb des eigenen Haushalts einen Sicherheitsabstand von drei Schritten einzuhalten. Eine Maskenpflicht gibt es nur noch im Gesundheitswesen, ansonsten ist sie gefallen. Weitere Beschränkungen bestehen derzeit nicht.

