Das sind die schönsten Tauch-Spots am Gardasee

Tauchen im Gardasee lohnt sich: Wer Steilwände, Grotten, Bootswracks, Hechtschwärme sehen möchte, der sollte sich in die Tiefe des größten Sees Italiens wagen. Die besten Tauch-Spots.

27.07.2023 | Stand: 18:10 Uhr

Wer Lust hat, im Urlaub tauchen zu gehen, für den ist der Gardasee auf jeden Fall der richtige Urlaubsort, denn er bietet aufgrund seiner Größe so einige Stellen, an denen sich ein Tauchgang lohnt. An seiner tiefsten Stelle ist der Gardasee laut Angaben des Tourismusbüros Trentino 346 Meter tief. Aber wo findet man die besten Spots zum Abtauchen? Hier die besten Tipps:

Gardasee: Wo kann man im Norden am besten tauchen?

Einer der beliebtesten Tauch-Spots am See ist der Porto San Nicolò in Riva del Garda. Besonders bekannt ist diese Tauchstelle laut Tourismusbüro Trentino für die Fundstücke aus dem 2. Weltkrieg, die man auf dem Grund findet. Ein absolutes Highlight ist dabei die drei Meter hohe Statue, die in 15 Meter Tiefe unter Wasser steht und Jesus Christus zeigt. Über Wasser ist die Statue durch eine Boje gekennzeichnet. So können auch Solo-Taucher sie erkunden, ohne die Statue zu verfehlen.

In der Nähe des beliebten Urlaubsorts Malcesine, im Hafen von Val di Sogno, findet sich eines der eindrucksvollsten Sehenswürdigkeiten des Sees, und zwar unter Wasser: das Bootswrack der Roma, die 1991 versank und nun gerne von Touristen besucht wird.

Da der See im Norden laut Tourismusbüro tiefer ist, ist hier auch die Sicht klarer und man begegnet Tieren wie Heringsschwärmen oder Aalen.

Gardasee: Wo kann man im Süden am besten tauchen?

Lesen Sie auch

Italien Gardasee: Diese 15 Sehenswürdigkeiten lohnen sich besonders

Befindet man sich im Südwesten des Sees, ist der Tauchausflug nach Punta del Vò besonders beliebt, wie das Tourismusbüro Veneto empfiehlt. In den Gewässern bei Desenzano findet man in acht Metern Tiefe eine Madonna-Statue. Die fast drei Meter hohe Statue blickt mit dem Gesicht nach oben und trägt in ihren Armen eine Tauchflasche. Auch ihre Position ist gekennzeichnet. An der Wasseroberfläche erkennt man sie anhand einer weißen Boje.

Lazise ist nicht nur eine der größten Städte am Gardasee, sondern beherbergt ebenfalls einen der besten Tauch-Spots. Nur 500 Meter vom Hafen entfernt, liegt in rund 25 Metern Tiefe die Überreste mehrerer venezianischer Galeeren.

Unweit von Lazise befindet sich außerdem ein weiterer sehenswerter Spot unter Wasser, an der nördlichen Uferpromenade in Torri del Benaco. Dort ist in einer 24 Meter tiefen Grotte eine Krippe mit 30 Figuren zu finden. Die genaue Tauchstelle ist an der Uferpromenade markiert.

Wo kann man als Anfänger am Gardasee tauchen?

Wer zum ersten Mal taucht oder noch nicht so viel Erfahrung im Tauchen hat, für den bietet der Gardasee jede Menge Tauchschulen, die neben Tauchausflügen für Fortgeschrittene auch Einsteigerkurse anbieten. Eine Liste finden Sie auf der Website des Tourismuszentrums Lago di Garda.